Homicidios

Un Joven de 25 Años Fue Asesinado cuando Viajaba como Pasajero en un Auto en Puebla

Un par de sujetos que viajaban en moto, alcanzaron e interceptaron la unidad para disparar en repetidas ocasiones

La víctima fue trasladada al hospital donde se confirmó la muerte.La víctima fue trasladada al hospital donde se confirmó la muerte. Foto: Red Tehuacán

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El hombre fue asesinado en un ataque armado mientras viajaba en un auto de alquiler. Los responsables huyeron en moto.

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