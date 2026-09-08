Un Joven de 25 Años Fue Asesinado cuando Viajaba como Pasajero en un Auto en Puebla

Un hombre de 25 años fue asesinado durante la noche tras ser víctima de un ataque con disparos de arma de fuego cuando viajaba como pasajero en un vehículo de alquiler por aplicación digital en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El violento ataque se registró en las calles 2 poniente y héroe de Nacozari de la colonia Ignacio Zaragoza.

Los primeros reportes señalan que un par de sujetos, que viajaban a bordo de una motocicleta, alcanzaron e interceptaron la unidad para disparar en repetidas ocasiones contra el pasajero, quien resultó con lesiones de gravedad en el cráneo, cuello y tórax.

Los atacantes huyeron tras cometer la agresión.

Corporaciones de atención a emergencias trasladaron al lesionado a un hospital, pero minutos después se confirmó que ya había fallecido a consecuencia de las heridas que presentaba.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a las debidas investigaciones para esclarecer este homicidio y ubicar a los responsables de perpetrarlo.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR