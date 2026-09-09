Homicidios

Un Hombre Fue Atacado a Balazos y Abandonado en Camino de Terracería en Puebla

El cuerpo fue encontrado boca abajo junto a casquillo percutidos en la colonia Villa Sur del municipio de Atlixco.

El cuerpo de la víctima permanece en el Semefo en calidad de desconocido.El cuerpo de la víctima permanece en el Semefo en calidad de desconocido. Foto: Héctor Rosas

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Descubren cuerpo de un hombre con tres impactos de bala en Atlixco. La Fiscalía investiga y busca identificar a la víctima.

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