Un Hombre Fue Atacado a Balazos y Abandonado en Camino de Terracería en Puebla

El cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba al menos tres impactos de arma de fuego, fue localizado sobre un camino de terracería a inmediaciones de la Colonia Valle Sur, perteneciente al municipio de Atlixco, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado boca abajo por transeúntes que transitaban por la zona y quienes dieron aviso. Elementos policiales se trasladaron al sitio, confirmaron el hallazgo y acordonaron el lugar del crimen.

Durante las diligencias iniciales de recolección de indicios la noche del martes, personal de la Fiscalía de Puebla halló en el lugar un total de cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte y buscar posibles medios de identificación.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR