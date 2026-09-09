Homicidios

Asesinan a Amy Navarrete, Excandidata del PVEM en Matías Romero, Oaxaca

La víctima se encontraba en un evento público cuando presuntamente fue atacada de forma directa

Amy Navarrete fue excandidata del PVEM en Matías Romero, OaxacaFoto: Especial
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