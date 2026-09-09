Asesinan a Amy Navarrete, Excandidata del PVEM en Matías Romero, Oaxaca

Esta noche se reporta el ataque directo en contra de Amy Navarrete Arriola, excandidata del PVEM, en Oaxaca.

El ataque armado provocó la movilización de los servicios de emergencia en la localidad rural de Paso Guayabo, en el municipio oaxaqueño de Matías Romero.

La víctima se encontraba en la festividad tradicional conocida como "Lavado de Olla", cuando fue agredida a balazos. Debido a las detonaciones de arma de fuego, los asistentes corrieron para ponerse a salvo.

En el lugar, quedaron los cuerpos de Navarrete y dos personas más, quien hasta el momento se desconoce su identidad. No obstante, medios locales aseguran que una de las víctimas es su fotógrafo.

Los testigos indicaron que la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Natividad, se realizaba con normalidad, cuando sujetos armados irrumpieron en el sitio y dispararon en diversas ocasiones en contra de Amy Navarrete Arriola.

Elementos de la Policía Estatal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, aseguraron la zona para llevar a cabo las primeras diligencias. Los datos obtenidos de manera preliminar refieren que los agresores huyeron en una camioneta, de la cual se desconocen sus características.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Amy Navarrete, Excandidata del PVEM a Presidencia de Matías Romero, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el domo de la localidad.

"Un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas", confirmó en un comunicado.

En el lugar perdió la vida una mujer identificada con las iniciales E.N.A., así como dos hombres; uno de ellos identificado con las iniciales F.M.M., mientras que la tercera víctima masculina permanece, hasta el momento, en calidad de desconocida.

"Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en la zona", indicó.

Amy Navarrete Arriola era maestra en derecho y en sus redes sociales compartía su participación en eventos públicos y culturales, todos relacionados con la promoción del municipio, del que era originaria. Se desconoce si había recibido amenazas.

EPP