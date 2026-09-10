Balean a Hombre tras Compra Venta de Auto Anunciada en Redes Sociales en Puebla

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego luego de acudir a la localidad de Santa María Moyotzingo, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan de Puebla, para concretar la compra venta de un automóvil anunciado a través de redes sociales.

El hombre de la tercera edad llegó acompañada de sus familiares a la calle 20 de Noviembre y al momento de intentar hacer la transacción, los delincuentes lo amagaron para quitarle sus pertenencias; La víctima intentó resistirse por lo que los sujetos abrieron fuego en contra de él, dejándolo lesionado con dos impactos de bala.

Luego de la agresión, familiares y personas que se encontraban en la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de atención a emergencias, por lo que Protección Civil municipal arribó al sitio.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo debido a las heridas de bala que presentaba en la cabeza y en su mano izquierda, posteriormente fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS.

Elementos policiales también se movilizaron hasta el lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y dar inicio a las investigaciones correspondientes con el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los atacantes, así como el monto o las condiciones de la supuesta operación de comercialización que habría originado este encuentro.

Este hecho pone en alerta a la sociedad pues no sería un caso aislado registrado en San Martín Texmelucan, especialmente en Santa María Moyotzingo, en donde este tipo de transacciones terminan siendo una estafa que pone en riesgo la integridad de la ciudadania.

Ante este modus operandi, las autoridades ofrecen un acompañamiento gratuito de la policía cibernética y estatal para realizar transacciones en efectivo o entregas de vehículos, para solicitarlo solo debes llamar al 9-1-1.

Con información de N+

MCS