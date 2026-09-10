Balaceras

Balean a Hombre tras Compra Venta de Auto Anunciada en Redes Sociales en Puebla

El adulto mayor iba acompañado de sus familiares para hacer la supuesta transacción en Santa María Moyotzing en el municipio de San Martín Texmelucan

Hombre baleado durante compra venta de auto en Puebla.Persona de la tercera edad herida de bala en San Martín Texmelucan. Foto: N+ | Ilustrativa

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El hombre de la tercera edad fue herido de bala en la cabeza y su mano durante una falsa compra venta de auto.

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