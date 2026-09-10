Balaceras

Persiguen a Balazos a Hombre en Lomas del Bulevar en Culiacán, Sinaloa

La víctima fue seguido por varias calles y logró escapar sin heridas. Autoridades buscan al responsable.

Persiguen a Balazos a Hombre en Lomas del Bulevar en Culiacán, SinaloaPersiguen a Balazos a Hombre en Lomas del Bulevar en Culiacán. Foto: N+

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