Persiguen a Balazos a Hombre en Lomas del Bulevar en Culiacán, Sinaloa

Un hombre fue perseguido a balazos por varias calles durante la tarde de este miércoles en la colonia Lomas del Bulevar, al surponiente de Culiacán; por fortuna, logró escapar ileso.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando el servicio de emergencias 911 recibió el reporte sobre una balacera y una persona presuntamente asesinada en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y el bulevar Rolando Arjona.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio y localizaron un vehículo con impactos de arma de fuego, además de alrededor de 9 casquillos calibre .38 Súper.

9 casquillos tras persecución en Culiacán. Foto: N+

La zona fue acordonada, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, con apoyo de peritos y elementos de la Policía de Investigación.

Durante la inspección no fueron localizados rastros de sangre ni indicios de que alguna persona hubiera resultado herida. Elementos de las distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar al hombre que habría sido perseguido, pero no lograron ubicarlo.