Balaceras

Un Muerto y Un Lesionado se Registraron en Distintos Hechos en Silao

Uno de los ataques armados se presentó afuera de una panadería en la comunidad de San Isidro del Arenal.

Un Muerto y Un Lesionado se Registraron en Distintos Hechos en Silao.Un Muerto y Un Lesionado se Registraron en Distintos Hechos en Silao. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

‘El Choky’ como es apodado una de las víctimas estaba en calles de la colonia Los Ángeles cuando le dispararon.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+