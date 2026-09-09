Un Muerto y Un Lesionado se Registraron en Distintos Hechos en Silao

La tarde y noche del pasado martes, se registraron diversos ataques armados en el municipio de Silao, Guanajuato.

En el primero de los hechos, un hombre fue asesinado a balazos afuera de una panadería ubicada en la comunidad San Isidro Del Arenal.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba sentada en una banca cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le quitaron la vida.

El hecho generó un fuerte operativo de seguridad, pero no se reportaron personas detenidas.

Autoridades estatales se encargaron de realizar la apertura de una carpeta de investigación y del levantamiento del cuerpo del fallecido.

Más tarde en la colonia Los Ángeles, un hombre conocido como ‘El Choky’ fue víctima de un ataque armado mientras permanecía afuera de una vivienda en la colonia Los Ángeles.