México Cae en la Prueba PISA: 5 Claves para Entender los Datos

La prueba PISA ha sido un indicador de la calidad de la educación desde hace más de dos décadas. El año pasado se realizó y recién salió el reporte. Los resultados no son esperanzadores.

En primer lugar, podemos ver que el desempeño de los estudiantes mexicanos ha declinado constantemente desde 2009. Ha habido pequeños incrementos desde entonces, pero la tendencia sigue a la baja.

El único dato positivo es que este último año los puntajes aumentaron un poco en la categoría de lectura, aunque no lo suficiente para alcanzar los niveles de 2018.

Lamentablemente, México se encuentra en un lugar muy por debajo del promedio de la OCDE. Como vemos en la gráfica, el primer lugar es una región de China con 597 de puntaje promedio. Luego le siguen Singapur y Macao, en China de nuevo.

El promedio de la OCDE es de 477.

México, en cambio, está muy por debajo. Es el lugar 64 de 91 países evaluados. Tiene un puntaje promedio de 414.

A pesar de que los puntajes promedio han bajado constantemente, la brecha de género entre niñas y niños se ha estado cerrando. Esta está calculada con la diferencia que tienen las niñas respecto a los niños, es decir, entre mayor sea el número, más alta fue la calificación de los niños que la de las niñas. Aunque hubo un aumento en la brecha en matemáticas, en ciencia disminuyó. En lectura, en cambio, la brecha creció, pero para el otro lado.

Esto es el caso de México, pero es importante mencionar que, en general, la brecha aumentó en el resto del mundo. El promedio de la OCDE de la prueba pasada era de 9 en matemáticas, -24 en lectura y 0 en ciencias. En esta prueba los números cambiaron drásticamente: 13 en matemáticas, -30 en lectura y -1 en ciencias. Esto habla de la decadencia en la calidad educativa de todo el mundo. ¿O acaso la prueba necesita otra forma de ser evaluada?

Como observamos anteriormente, la OCDE reporta que el promedio de las calificaciones va en caída. La tendencia es negativa, al igual que en México. Ahora bien, esta gráfica nos muestra mucho más que solo eso.

La prueba PISA solo examina a niños y niñas de 15 años, lo que significa que, a partir de la publicación de 2015, la generación que se muestra es la generación Z. Antes de eso, eran los millennials. Aunque ambas generaciones tienen una tendencia negativa, la de la Gen Z es mucho más pronunciada. Esto puede indicar problemas específicos de esta generación: la rapidez del internet, el uso constante de la inteligencia artificial o contextos estructurales, mundiales e históricos específicos de estas personas jóvenes.

Uno de esos contextos específicos de la generación Z es el uso de inteligencia artificial.

El reporte de PISA 2025 muestra que el panorama no es tan simple: el efecto depende de cómo se use la inteligencia artificial. Los estudiantes a quienes se les enseñó a evaluar críticamente lo que produce la IA mostraron mejores resultados que el resto.

Los estudiantes que usaron la inteligencia artificial para ayudar a su aprendizaje, obtuvieron 13 puntos más en promedio que aquellos que la usaron para hacer o resumir textos.

Es decir, la IA no impacta por sí sola la educación, sino que la falta de educación sobre la inteligencia artificial y el mal uso de la misma son lo que genera peor desempeño académico. El problema es que ese tipo de aprendizaje es más común entre los estudiantes socioeconómicamente más favorecidos, lo que abre el riesgo de una nueva brecha digital.