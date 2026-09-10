Educación

México Cae en la Prueba PISA: 5 Claves para Entender los Datos

Desde 2009, la tendencia del desempeño de estudiantes mexicanos ha ido a la baja

Estudiante llega a escuela en Guadalajara Jalisco, el de 6 febrero de 2026.Estudiante llega a escuela en Guadalajara Jalisco, el de 6 febrero de 2026. Foto: AP

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