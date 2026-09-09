Educación

Evalúan Suspender Clases Presenciales en Baja California por Calor Extremo

Autoridades analizan trasladar temporalmente las actividades a modalidad virtual en los siete municipios el estado

Evalúan Suspensión de Clases en Todos los Municipios de Baja California por CalorEvalúan Suspensión de Clases en Todos los Municipios de Baja California por Calor | Foto: N+

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