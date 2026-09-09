Evalúan Suspender Clases Presenciales en Baja California por Calor Extremo

El Gobierno de Baja California evalúa suspender las clases presenciales en todo el estado y trasladar temporalmente las actividades educativas a modalidad virtual ante las altas temperaturas registradas en los siete municipios.

La posibilidad es analizada por el gabinete de Educación y Protección Civil, luego de que las condiciones de calor extremo también se extendieran a municipios como Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que, a diferencia de Mexicali, diversos planteles del resto del estado no cuentan con infraestructura adaptada para enfrentar las altas temperaturas, como sistemas de aire acondicionado.

La decisión se analiza en medio de una temporada de calor que ya ha dejado defunciones asociadas a las altas temperaturas en municipios como Mexicali, San Felipe y Ensenada.

Por su parte, el director de Protección Civil de Baja California, Ignacio Lozoya, señaló que la exposición de estudiantes a temperaturas elevadas podría generar afectaciones a la salud, especialmente en escuelas que no cuentan con las condiciones necesarias para proteger a la comunidad educativa.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado la suspensión de clases presenciales en todo Baja California.

El Gobierno del Estado pidió a madres, padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se dará a conocer cualquier decisión relacionada con las actividades escolares ante las condiciones de calor extremo.

Información Kitzia Flores

APG