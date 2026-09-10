Accidentes

Localizan Joven Sin Vida en Vivienda de Orizaba; Autoridades Investigan

Fueron los familiares quienes localizaron al hombre y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Investigan muerte de joven de 26 años en vivienda de Orizaba, VeracruzInvestigan muerte de joven de 26 años en vivienda de Orizaba, Veracruz. Foto: N+

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En Orizaba, José Eduardo de 26 años fue hallado sin vida en su domicilio. Familiares y Protección Civil investigan las causas del fallecimiento.

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