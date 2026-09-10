Localizan Joven Sin Vida en Vivienda de Orizaba; Autoridades Investigan

Según los datos recabados fue hallado sin vida José Eduardo ’N’, de aproximadamente 26 años, quien permanecía en un domicilio ubicado en la zona de Poniente 30 y avenida Cri-Cri, al norte de la ciudad de Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares del joven fueron quienes lo localizaron en el interior del inmueble y procedieron a solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Fueron elementos de Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. En el lugar de los hechos trascendió la versión de que horas antes habría sostenido una discusión con su expareja; las circunstancias del fallecimiento aún no han sido esclarecidas.

El inmueble fue acordonado y al lugar acudieron elementos de la Fiscalía Regional del Distrito XV, con sede en Orizaba, así como personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Tras el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, con la finalidad de determinar oficialmente las causas del fallecimiento.