Medio Ambiente

Agosto 2026 Rompió Récord de Calor en la Tierra

La temperatura promedio superó los 16.95 grados centígrados registrados en julio de 2023

Gente camina por el Centro Histórico de CDMXCalor en CDMX. Foto: N+

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El agosto más caluroso de la historia: 0.85 ºC sobre la media 1991-2020. La ONU advierte: sin dejar combustibles fósiles, el calentamiento seguirá. ¿Estamos preparados?

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