Agosto 2026 Rompió Récord de Calor en la Tierra

Agosto registró 0.85 grados centígrados por encima de la media del periodo 1991–2020 y 1.65 ºC por encima de las estimaciones, con lo que se trata del primero que vuelve a superar la marca de 1.5 ºC de calentamiento desde noviembre de 2025, informó este jueves Copernicus, el programa de la Unión Europea de observación y monitorización de la Tierra.

El octavo mes del año fue "tanto el agosto más caluroso como el mes más caluroso jamás registrado”, afirmó Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

El récord de calor en agosto muestra "cómo el cambio climático está impulsando extremos tanto en la atmósfera como en los océanos", mencionó Samantha Burgess. Agregó que las poblaciones, economías y ecosistemas del mundo entero están sintiendo cada vez más el impacto de estas condiciones.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el planeta Tierra continuará su avance a niveles nunca antes vistos hasta que la humanidad desista de los combustibles fósiles. Mientras que científicos afirmaron que la actividad humana, sobre todo la quema de carbón, petróleo y gas, ha calentado el planeta cerca de 1.4 ºC desde la era preindustrial, y ha aumentado la gravedad y posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

En agosto de 2026 terminó el verano más cálido hasta la fecha para Europa, con 2.54 ºC por encima de la media, al batir el máximo anterior de 2003, cuando la anomalía en la temperatura del aire en superficie fue de 1.98 ºC.

Europa vivió el tercer verano más caluroso, por detrás de los de 2022 y 2024.

El mes de agosto también estuvo marcado por una serie de olas de calor que prolongaron un periodo de calor extremo que comenzó en mayo y que en muchas zonas de Europa estuvo acompañado de sequía, lo que provocó que ríos como el Rin, el Danubio o el Vístula, descendieran a niveles excepcionalmente bajos.

Durante el mes de agosto se rompieron otros récords: Se registró la temperatura diaria global más alta del agua en superficie jamás medida fuera de los océanos extrapolares, de 21.11 ºC.

Con una media mensual de 21.07 °C, la temperatura de la superficie de los océanos también batió su récord del mes de agosto y se situó como en marzo de 2024, hasta ahora el mes más caluroso en general en este sentido.

La temperatura del agua alcanzó temperaturas máximas en la costa del Atlántico y del Mediterráneo, asociadas a potentes olas de calor marinas. En el Pacífico fue excepcionalmente elevada, donde el fenómeno de El Niño se sigue fortaleciendo.

Con información de agencias.

RMT