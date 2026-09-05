El Niño Llegará a su Peor Punto en la Primavera del 2027, Alerta el SMN

El Niño contribuye a que los ciclones del Pacífico sean más fuertes. Pero este evento natural tiene otra cara: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que los peores meses de El Niño lleguen en primavera del 2027, con mayores temperaturas, lluvias por debajo del promedio anual y más incendios forestales.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña dio a conocer el pronóstico oficial para la temporada de frentes fríos. El titular de SMN advirtió que se esperan 56 frentes fríos en la temporada, ligeramente por encima del promedio anual, que se ubica en 50.

Durante octubre y noviembre del 2026, estos frentes fríos podrían contribuir a la formación de ciclones tropicales más fuertes. La humedad que exhala el océano Pacífico podría chocar contra los frentes fríos y permitir la formación de vientos ciclónicos.

El golfo de México sería especialmente susceptible a la formación de estas borrascas. Aunque la región perteneciente al Atlántico se ha mantenido en calma durante la actual temporada de huracanes, no se descarta que las aguas calientes de los mares, en conjunción con los aires fríos del norte, puedan causar ciclones. Estos meteoros pueden ser de gran preocupación debido a que golpean tierra en poco tiempo.

El titular de la agencia perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que un pico de la actividad de El Niño ocurrirá hacia el final del año. Este fenómeno también contribuirá a la formación de ciclones más fuertes.

“Vamos a estar sobre un Niño muy fuerte, eso es lo que tenemos que tener muy claro y con una probabilidad muy alta de que ocurra, de más del 95% de probabilidad, de que tengamos un escenario de El Niño muy fuerte. Justo el pico de El Niño va a ser en el trimestre de octubre, noviembre, diciembre”.

Cabe señalar que los efectos más profundos de El Niño serán perceptibles hacia la primavera de 2027. “Sus efectos se van a mantener en esta temporada y también la primavera del próximo año”, explicó Vázquez Romaña.

El invierno será más húmedo que en años anteriores. Esto provocará un mayor número de nevadas y heladas.

“Todos los estados del norte van a tener un período relativamente más húmedo durante el invierno”, explicó el titular del SMN.

Sin embargo, la primavera será más seca, por lo que podría haber un mayor número de incendios forestales. Al respecto, Fabián Vázquez Romaña explicó que podríamos ver que se rompen récords de temperaturas altas en esa época del 2027:

“Debemos prepararnos y estar conscientes de que se pueden romper los récords de temperatura máxima en buena parte del país y en todo el planeta. Y podríamos tener potencialmente una mayor cantidad de incendios forestales si continúa esta tendencia de menos lluvia y pudiéramos tener un escenario de más regiones con sequía”.

Esto se traduciría en que 2027 pueda convertirse en el año con mayores temperaturas que se haya registrado en México. El especialista señaló que es común que un déficit de lluvias sea seguido de mayores fuegos forestales al año siguiente. Y este fenómeno es precisamente el que se ha presentado durante 2026 en México:

“Históricamente lo que ha ocurrido con eventos de El Niño es que si tenemos un déficit de lluvia como lo que se observó en julio y agosto ahorita a nivel nacional, y esta tendencia continúa, pudiéramos tener mayor cama combustible para que pudiéramos tener más incendios forestales durante la primavera del próximo año y un aumento en las temperaturas”.

Se anticipa que octubre del 2026 tenga lluvias por encima del promedio, lo que podría contribuir a que se aminoren los efectos de los incendios forestales.