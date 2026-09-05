Pronóstico del tiempo

El Niño Llegará a su Peor Punto en la Primavera del 2027, Alerta el SMN

El número de incendios forestales podría aumentar en la próxima época de secas ante las lluvias menores de este año

Incendio forestal en Tepoztlán, MorelosPrevén que peores meses de El Niño lleguen en primavera del 2027. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+