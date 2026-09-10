EUA Enviará 500 Dólares de Reembolso a Ciudadanos por Sobrecargos de Obamacare

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció que su gobierno devolverá a los estadounidenses cientos de millones de dólares por sobrecargos de Obamacare, recaudados por la administración de su antecesor, Joe Biden.

El mandatario estadounidense informó que se harán reembolsos de 500 dólares por persona a casi un millón de estadounidenses en 30 estados del país, entre ellos: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

Los cheques se enviarán a los ciudadanos que cumplan los requisitos a partir de octubre de 2026, aunque la Casa Blanca no dio más detalles al respecto.

Mediante un comunicado, la Casa Blanca aseguró que la administración Biden cobró de más a los estadounidenses a través de las "tarifas de usuario" del mercado de seguros de salud de Obamacare, que se trasladaron a los consumidores en forma de primas más altas, financiando las operaciones del mercado federal de Obamacare mucho más de lo necesario para su funcionamiento.

Como resultado, señala el gobierno de Trump, "la administración Biden acumuló un importante superávit de fondos que no se utilizaron para beneficiar a los estadounidenses que pagaron estas primas más altas".

El pasado 15 de enero, Trump presentó un paquete de políticas sanitarias para sustituir los subsidios al programa Obamacare. Además, instó al Congreso a promulgar el Gran Plan de Atención Médica, que busca reducir los precios de los medicamentos, disminuir las primas de los seguros, exigir responsabilidades a las grandes compañías de seguros y maximizar la transparencia de los precios.

Con información de N+