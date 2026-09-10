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EUA Enviará 500 Dólares de Reembolso a Ciudadanos por Sobrecargos de Obamacare

Casi un millón de estadounidenses se verán beneficiados en 30 estados del país

Un hombre pasa frente a una oficina de seguros médicos en Hialeah, FloridaUn hombre pasa frente a una oficina de seguros médicos en Hialeah, Florida. Foto: AP | Archivo

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Los estadounidenses recibirán 500 dólares de reembolso por sobrecargos de Obamacare. Trump asegura que Biden cobró de más. Infórmate sobre los detalles.

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