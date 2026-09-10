Internacional

Más Sismos en el Cinturón de Fuego: Perú Registra Temblores Magnitud 4 y 5

El Centro Sismológico Nacional reportó tres eventos telúricos con magnitudes de hasta 5.4 en la región selvática de Santa María de Nieva

Más Sismos en el Cinturón de Fuego: Perú Registra Temblores Magnitud 4 y 5Foto: Reuters

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Perú, en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra tres sismos en Amazonas. Magnitudes de 5.4, 4.1 y 5.0 sin daños reportados.

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