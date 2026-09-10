Más Sismos en el Cinturón de Fuego: Perú Registra Temblores Magnitud 4 y 5

Tres sismos de magnitudes 5.4, 4.1 y 5.0 se registraron este jueves en la región del Amazonas, en la selva norte de Perú, sin que hasta el momento se reportaran personas lesionadas o daños estructurales, así lo informó el Centro Sismológico Nacional.

El primer sismo ocurrió a las 01:42 horas, con una magnitud de 5.4 y una profundidad de 15 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 92 kilómetros al noreste del distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, donde alcanzó una intensidad de III a IV.

Posteriormente, a las 02:04 horas, se registró otro sismo de magnitud 4.1, también a una profundidad de 15 kilómetros y con epicentro a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva.

El último movimiento telúrico ocurrió a las 05:39 horas, con magnitud 5.0 y epicentro a 94 kilómetros al noreste del mismo distrito. El sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad de III en Santa María de Nieva.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra el 80% de la actividad sísmica mundial. En lo que va del año, el país ha registrado más de 650 sismos.

Durante julio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú registró un total de 115 temblores, convirtiéndose en el mes con mayor actividad telúrica del año en el país.

El evento más relevante ocurrió el 18 de julio de 2026, cuando un sismo de magnitud de 5.4 a 5.5 sacudió la provincia de Chupaca y sectores cercanos a la región Junín. Este movimiento telúrico fue provocado por la reactivación de la falla tectónica "Los Altos del Mantaro" y dejó víctimas mortales, decenas de heridos y daños estructurales considerables en viviendas e infraestructura local.

Durante los últimos meses, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela han mantenido una constante vigilancia sísmica debido a la actividad telúrica registrada en la región andina y el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Entre los eventos confirmados por los organismos de monitoreo destacan un sismo de magnitud 5.6 ocurrido en septiembre de 2025 en la región de Tarapacá, Chile, así como un movimiento telúrico de magnitud 5.5 registrado en abril de 2026 en el área fronteriza entre Colombia y Ecuador.

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, debido a la interacción de la placa del Pacífico con otras placas tectónicas.

México también forma parte de esta zona sísmica del Pacífico, por lo que el país registra actividad sísmica frecuente; sin embargo, esto no significa que todos los sismos registrados en México o Sudamérica formen parte de un mismo fenómeno o estén relacionados entre sí; los movimientos ocurren en diferentes zonas y están vinculados con distintas interacciones tectónicas.