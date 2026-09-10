Argelia Anuncia Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos

Argelia anunció este jueves la ruptura de sus relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos, luego de que, según su Ministerio de Exteriores, se agotaran todas las vías para mantener los vínculos bilaterales entre ambos países.

La Cancillería argelina tomó la decisión ante el aumento de lo que calificó como acciones “provocadoras u hostiles” por parte de Emiratos Árabes Unidos. Aseguran que Argelia ha mantenido una postura de moderación y responsabilidad, además de advertir en numerosas ocasiones sobre las consecuencias de estas conductas.

De acuerdo con el comunicado, pese a las advertencias, Emiratos Árabes Unidos continuó con dichas acciones hasta alcanzar, según Argelia, un punto que ya no permite preservar las relaciones bilaterales.

El embajador de los Emiratos Árabes Unidos fue recibido este jueves en la sede del Ministerio de Exteriores de Argelia, donde se le comunicó la decisión de romper los vínculos diplomáticos entre Argel y Abu Dabi.

Este anuncio ocurre en un contexto de fricciones indirectas entre ambos países que se han prolongado durante varios años. Argelia ha acusado anteriormente a los Emiratos Árabes Unidos de "injerencia" en sus asuntos internos.