Internacional

Argelia Anuncia Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno argelino reveló los motivos de la decisión y acusó a Abu Dabi de mantener conductas que impidieron conservar los vínculos bilaterales

Argelia Rompe Relaciones Diplomáticas con Emiratos Árabes UnidosFoto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Argelia rompe relaciones con Emiratos Árabes Unidos tras acciones 'hostiles'

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Argelia rompe lazos diplomáticos con Emiratos Árabes Unidos