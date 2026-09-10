Francia Retira su Apoyo a Infantino para Reelección al Frente de la FIFA

Además, el Comité Ejecutivo de la FFF exigió una profunda reforma de la gobernanza del órgano rector del balompié.

"Si bien inicialmente se brindó apoyo al presidente de la FIFA, que entonces era el único candidato para sucederlo, las condiciones para dicho apoyo ya no se cumplen."

El documento se refiere a que el pasado 29 de junio, la federación dio su visto bueno a Infantino. Sin embargo, después vinieron una serie de acontecimientos que involucraron directamente a la forma de dirigir a la FIFA y a su presidente.

Esta medida provocó una "total contradicción con los principios esenciales de la buena gobernanza y con los valores del futbol".

A finales de julio, se dio a conocer el proyecto FIFA Forward Enterprise, cuyo objetivo era crear una empresa comercial que incluyera los derechos de la Copa del Mundo y abriera su capital a inversores externos.

Sin embargo, ante la polémica que desató el plan, la FIFA lo echó para atrás, pero el daño a su imagen ya estaba hecho.

La Federación Francesa de Futbol (FFF), a través de su presidente, subrayó que "un proyecto con un impacto tan significativo en el futuro del futbol no podía considerarse sin información completa, una consulta exhaustiva y un proceso de toma de decisiones totalmente transparente. La gobernanza de la FIFA no está a la altura de lo que representa el futbol".

Las elecciones presidenciales de la FIFA se llevarán a cabo el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos.

Con información de N+

ICM