Deportes

Francia Retira su Apoyo a Infantino para Reelección al Frente de la FIFA

Por medio de un comunicado, la federación de futbol galo (FFF) señaló que por una serie de acontecimientos, cambió su postura respecto a dar el espaldarazo al actual dirigente mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFAGianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Reuters

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