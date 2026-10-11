Huracán Simon Categoría 4 Cambia Trayectoria; Conagua Pronostica Toque Tierra en Sinaloa

El más reciente pronóstico publicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que cambie la trayectoria del huracán Simon, actualmente de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, y que toque tierra en Sinaloa, pero degradado a tormenta tropical.

De acuerdo con el mapa compartido por la dependencia, se prevé que el ciclón se ubique la noche del domingo a 30 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco, mientras que durante las primeras horas del lunes se localizaría a 10 kilómetros al nor-noroeste de Cabo Corrientes, en la misma entidad.

No obstante, debido al cambio de la trayectoria, se espera que el impacto del ciclón no sea en costas jaliscienses, sino en el estado de Sinaloa. Además, la proyección señala que el impacto se registre alrededor del mediodía del martes 13 de octubre con el sistema degradado a tormenta tropical.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional ​de ​Huracanes (CNH) de ‌Estados ‌Unidos, este domingo Simon se convertirá en ​un huracán de gran intensidad, cerca de la costa centrooccidental de México, y se ‌acercará mucho ‌a la ribera el lunes.

Actualmente, el centro del huracán Simon se localiza a 95 km al oeste de Manzanillo, Colima.

El SMN prevé que su circulación generará lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm) en Jalisco (costa y este); lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Colima; lluvias intensas (75 a 150 mm) en Nayarit (sur), así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa (centro y sur) y Michoacán (oeste).

Asimismo, para este domingo se pronostican vientos de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h en costas de Jalisco; de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima; de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa de Michoacán (oeste), disminuyendo durante el día y de la misma intensidad en la costa de Sinaloa (sur), aumentando durante el día.

También se ha alertado por oleaje de 8.0 a 10.0 metros en la costa de Jalisco, de 6.0 a 8.0 metros en la costa de Colima, de 4.0 a 6.0 metros en la costa de Nayarit, de 3.0 a 5.0 metros en la costa de Sinaloa (sur), de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Baja California Sur, y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en la costa de Jalisco y Colima.

Mapa de la Trayectoria del Huracán Simon