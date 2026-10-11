Pronóstico del tiempo

Huracán Simon Categoría 4 Cambia Trayectoria; Conagua Pronostica Toque Tierra en Sinaloa

De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades mexicanas, el centro del huracán Simon se localiza a 95 km al oeste de Manzanillo, Colima

Militares se preparan en costas mexicanas para la llegada del huracán SimonLa trayectoria del huracán Simon ha cambiado en las últimas horas. Foto: Reuters
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