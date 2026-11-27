Un tren impactó contra un tráiler que transportaba leche la tarde de este jueves sobre la carretera a Jiménez, a la altura del poblado La Competencia, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 17:48 horas, a la altura del kilómetro 15, luego de que se alertara a las autoridades sobre el choque entre la locomotora y la unidad de carga. Tras recibir el llamado, se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio para atender la situación y descartar mayores riesgos.

El conductor del tráiler fue identificado como Brayan, de 22 años, quien resultó con algunos golpes a consecuencia del impacto. Pese a las lesiones que presentó, no fue necesario trasladarlo a un hospital, por lo que permaneció en el lugar para recibir atención.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Gómez Palacio fueron notificados del incidente y acudieron para atender la emergencia. Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido.