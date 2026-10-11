¿A Qué Hora y Dónde Va a Tocar Tierra Hoy el Huracán Simon Categoría 4?

El huracán Simon se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, cerca de las costas de Jalisco y Colima. Su amplia circulación ocasiona lluvias intensas a extraordinarias en el occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las zonas costeras.

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para este domingo 11 de octubre, el huracán Simon se ubicará a 30 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Sin embargo, el pronóstico indica que el ciclón perderá fuerza durante los próximos días, por lo que se espera que avance hacia las costas de Nayarit y Sinaloa con una categoría menor.

¿A qué hora y dónde tocará tierra el huracán Simon?

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el huracán Simon cambiará de categoría y se acercará a distintos puntos del Pacífico mexicano durante los próximos días.

Domingo 11 de octubre: el huracán categoría 4 se encontrará a 30 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Lunes 12 de octubre, durante la madrugada: se degradará a categoría 2 y se ubicará a 10 kilómetros al nor-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Lunes 12 de octubre, al mediodía: como huracán categoría 1, estará a 85 kilómetros al oeste-suroeste de San Blas, Nayarit.

Martes 13 de octubre: se degradará a tormenta tropical y se localizará a 75 kilómetros al suroeste de El Roblito, Nayarit.

Martes 13 de octubre, al mediodía: se pronostica que la tormenta tropical toque tierra a 20 kilómetros al este de Mazatlán, Sinaloa.

Por lo tanto, de acuerdo con el pronóstico proporcionado, el impacto en tierra se espera para el martes 13 de octubre, alrededor del mediodía, en las inmediaciones de Mazatlán, Sinaloa, cuando Simon ya se habría debilitado a tormenta tropical.

¿Qué daños pueden ocasionar los vientos del huracán Simon?

Un huracán de categoría 4 es un ciclón extremadamente peligroso, con vientos sostenidos de entre 210 y 250 kilómetros por hora, capaces de causar daños catastróficos. Su fuerza puede destruir techos y paredes, especialmente en casas móviles y viviendas construidas con madera o materiales ligeros, además de provocar daños graves en las estructuras de protección costera.

Los vientos también pueden arrancar árboles grandes de raíz y derribar postes de luz, lo que ocasiona cortes de energía eléctrica que pueden prolongarse durante semanas o meses.

Cuando un ciclón se debilita a tormenta tropical, sus vientos máximos sostenidos se encuentran entre 63 y 118 kilómetros por hora. Aunque ya no alcanza la categoría de huracán, puede provocar lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves, caída de árboles, daños en tendidos eléctricos y oleaje elevado en las zonas costeras.

Una tormenta tropical también puede generar marejadas ciclónicas y continuar fortaleciéndose si encuentra condiciones favorables en el mar y la atmósfera. En ese caso, el sistema puede evolucionar hasta convertirse nuevamente en huracán.