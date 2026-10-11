Advierten de Bloqueos en Estas Calles y Avenidas de CDMX por Manifestaciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este domingo.

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Las autoridades capitalinas esperan siete concentraciones, una rodada motociclista, seis rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

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Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba realizará una jornada de acopio de medicamentos y comida en el Monumento a la Revolución, en solidaridad con el pueblo cubano.

11:00 horas. Mexicanos con Ucrania se manifestará en la Fuente de las Américas, en la Alameda Central, para visibilizar la situación de cerca de 2 mil civiles bloqueados en Oleshky, Ucrania, y solicitar apoyo humanitario.

12:00 horas. Colectiva “Hijas de la Cannabis” realizará el evento político-cultural “Frecuencias Ancestrales” en la Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios libres y seguros para las consumidoras de cannabis, con perspectiva de género, y recolectar alimento para perros y gatos.

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará el evento “Vibraciones 4:20” en el Monumento a la Madre para visibilizar, educar y defender los derechos de la comunidad cannábica a través del arte y la música.

Tlalpan

12:30 horas. Amnistía Internacional recolectará firmas y cartas de solidaridad en la Plaza del Bolero como parte de la campaña “Escribe por los Derechos”, en apoyo a personas a quienes se les han negado sus derechos humanos.

Gustavo A. Madero

11:00 horas. Colectivo “A Favor de la Mujer y de la Vida” realizará la celebración nacional “A favor de la Mujer y de la Vida: Anunciamos la Paz” en el Parque del Mestizaje para promover la cultura de paz, la protección de la familia y la defensa de la vida humana. Al concluir, se trasladará a la Basílica de Santa María de Guadalupe para asistir a una misa programada a las 12:00 horas.

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

20:30 horas. Los Loquitos del 46 Stunt iniciará la rodada “Vol. 1” en la estación Pemex La Viga, en la alcaldía Cuauhtémoc. A las 21:15 horas llegará a Soriana Híper Consulado, en Venustiano Carranza. El destino final está por definirse.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de octubre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ