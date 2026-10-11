Marchas

Advierten de Bloqueos en Estas Calles y Avenidas de CDMX por Manifestaciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

MarchasAutoridades recomiendan considerar rutas alternas ante las movilizaciones en la capital del país. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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