Por Esta Razón tu Computadora con Windows Puede Quedarse sin Actualización de Seguridad en 2027

Mantener el sistema operativo de tu computadora actualizado te protegerá contra las amenazas cibernéticas y Microsoft ya ha advertido al respecto. El desarrollador indicó que los equipos con las versiones desfasadas dejarán de recibir parches de seguridad para 2027.

Se trata de un procedimiento técnico de mantenimiento de la infraestructura de Microsoft. El aviso que se publicó el pasado viernes advirtió que los certificados de seguridad utilizados para establecer conexiones seguras con Windows Update caducarán el 17 de mayo de 2027 y el 19 de junio de 2027, según el sistema operativo..

Y agregó que "los dispositivos deben tener los certificados de reemplazo para seguir recibiendo actualizaciones después de la fecha de caducidad correspondiente".

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¿Por qué tu computadora con Windows podría quedar desprotegida en 2027?

Tal como te dimos a conocer, Microsoft explicó que para confirmar que sus dispositivos se conectan a servidores autorizados por Windows Update sus certificados de seguridad tienen fecha de vencimiento.

Lo que significa que eventualmente deben renovarse, o de lo contrario los dispositivos afectados dejarán de conectarse y recibir actualizaciones de Windows Update.

De modo que la recomendación de Microsoft es mantener los dispositivos actualizados cuanto antes, si es posible a partir de hoy.

¿Qué equipos deben instalar la actualización de seguridad antes de 2027 para no quedar expuestos?

A través de su página de aprendizaje, Microsoft advirtió que si bien la mayoría de los dispositivos ejecutan una versión de Windows con soporte, no requieren ninguna acción si tienen actualizadas las instalaciones mensuales de Windows.

De modo que los equipos que deben actualizarse son aquellos que tienen los siguientes sistemas operativos antes del 19 de junio de 2027, son:

Windows 11, versión 24H2 y Windows Server 2025.

Versiones compatibles con Windows 11, Windows server 2022 y versiones compatibles con Windows 10.

Los equipos que deben catalizar antes del 17 de mayo 2027, son:

Windows 10 Enterprise 2019 LSTC, Windows Server 2019 y Windows Server 2026.

Otras versiones de Windows.

Y agregó que los dispositivos que no cuenten con los certificados de reemplazo perderán el acceso a Windows Update tras la fecha de vencimiento correspondiente.