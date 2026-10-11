Ciencia y Tecnología

Por Esta Razón tu Computadora con Windows Puede Quedarse sin Actualización de Seguridad en 2027

Microsoft lanzó un llamado a los usuarios de sus equipos a mantener sus sistemas operativos actualizados y protegidos ante las vulnerabilidades cibernéticas.

Sistema Operativo de Microsoft.Microsoft lanzó un llamado a sus usuarios para que actualicen su sistema operativo y no queden vulnerables a las amenazas cibernéticas. Foto: Reuters.
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