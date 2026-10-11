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Alertan Lluvias Torrenciales en 7 Estados por Huracán Simon, Rachel y Frente Frío

Las autoridades advirtieron por la cercanía de una onda tropical al oeste de la península de Yucatán y se espera que el Valle de México registre precipitaciones durante la tarde

LluviasLas lluvias serán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos. Foto: Reuters.
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