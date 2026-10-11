Alertan Lluvias Torrenciales en 7 Estados por Huracán Simon, Rachel y Frente Frío

El peligroso huracán Simon, los remanentes del ciclón Rachel, así como el ingreso del segundo frente frío de la temporada provocarán lluvias torrenciales en al menos sietes estados este domingo, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El impacto del ciclón en Jalisco y el ingreso del segundo sistema frontal sobre el noroeste del país se sumarán a canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y la cercanía de una onda tropical al oeste de la península de Yucatán.

Esa combinación de fenómenos meteorológicos causará precipitaciones intensas que se extenderán al oriente, centro, sur y sureste de México, incluido el Valle de México.

Las lluvias serán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos, advirtió el SMN.

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Colima y Jalisco (costa, este y oeste).

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Nayarit (sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro), Sinaloa (centro y sur) y Chiapas (este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte), Durango (oeste), Guanajuato (este), Querétaro (sur), Estado de México (norte y este), Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana cielo medio nublado a nublado con presencia de bancos de niebla, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde se espera ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el norte y este del Estado de México, así como lluvias y chubascos en la Ciudad de México.

El SMN alertó que las precipitaciones podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 19 a 21 °C y la mínima de 11 a 13 °C.

ASJ