Pronóstico del tiempo

Ciclón Rachel Impacta en BC Con Fuertes Lluvias y Se Mueve a San Diego

El fenómeno meteorológico dejó inundaciones, así como cortes del servicio eléctrico y del suministro de agua potable; principales afectaciones se reportan en Ensenada y Tijuana

RachelLas fuertes precipitaciones podrían originar deslaves. Foto: N+.

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