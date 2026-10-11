Ciclón Rachel Impacta en BC Con Fuertes Lluvias y Se Mueve a San Diego

El ciclón post-tropical Rachel tocó tierra en los primeros minutos de este domingo en costas del estado de Baja California y se desplazó a San Diego, dejando a su paso varias inundaciones y cortes del suministro de energía en territorio mexicano.

A las 00:00 horas, Rachel se ubicó en suelo bajacaliforniano, a 40 kilómetros al sur-sureste de Ensenada, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. El centro difuso del sistema estaba a 130 kilómetros de San Diego, California, Estados Unidos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pero tres horas más tarde, se movió al norte y estaba a 95 kilómetros al este-noreste de la ciudad californiana, y a 125 km al nor-noreste de Ensenada. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con rachas de hasta 100 km/h, y se desplaza hacia el norte a 41 km/h.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Se pronosticó que las fuertes precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Los estragos más severos se han registrado en Ensenada y Tijuana, según reportó Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

A las 2:17 horas, tiempo del centro del país, la mandataria estatal afirmó que Rachel dejó inundaciones, así como cortes del servicio eléctrico y del suministro de agua potable. El gobierno estatal pidió a la ciudadanía que no salga porque las lluvias son intensas.

Horas antes, durante la noche del sábado, se reportaron inundaciones en la colonia Aeropuerto, en Ensenada, donde la acumulación de agua ha complicado la circulación y generado afectaciones para los residentes.

De acuerdo con los reportes de vecinos, el nivel del agua ha dificultado el tránsito por las calles y algunas personas permanecen atrapadas en la zona.

Mientras que en Mexicali, cerraron las Fiestas del Sol y los asistentes fueron desalojados. Los juegos mecánicos fueron apagados, al igual que los puestos instalados en el FEX, ante el incremento de las precipitaciones.

Sin embargo, se mantuvo el acceso a las personas que acudirían al concierto de Julión Álvarez, programado en el Palenque.

La autoridad advirtió que Rachel mantendrá lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros) en Baja California, vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de la entidad; y de 40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa occidental de Baja California Sur (norte).

También generará oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura en la costa occidental de BC, y de 3 a 5 m en la costa occidental de BCS.

Desde esta tarde, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que la Sexta Zona Naval mantiene listo y desplegado a todo el personal bajo su mando con la implementación del Plan Marina en su fase de prevención, con el fin de atender cualquier emergencia en la región.

"Como marinos navales, entendemos que la naturaleza es impredecible y que nuestra responsabilidad es servir como un faro de esperanza cuando las condiciones adversas se avecinan", indicó la Armada.

Pese a su debilitamiento, se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Eugenia, hasta la frontera de México con Estados Unidos, y desde Isla San Luis, hasta Puerto Peñasco, Sonora.

Igual se persiste zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis, y desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco, Sonora.

Las afectaciones generadas por el sistema meteorológico generaron lluvias fuertes en zonas de la península de la entidad.

Con información de Patricia Lafarga y Kitzia Flores

ASJ