Cambio climático

Tormenta Rachel Inunda Calles de la Colonia Aeropuerto en Ensenada, BC

Automovilistas quedaron atrapados en sus vehículos por el nivel del agua, mientras residentes enfrentan dificultades para transitar

Tormenta Rachel Inunda Calles de la Colonia Aeropuerto en Ensenada, BCTormenta Rachel Inunda Calles de la Colonia Aeropuerto en Ensenada, BC | Foto: N+

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