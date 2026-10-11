Tormenta Rachel Inunda Calles de la Colonia Aeropuerto en Ensenada, BC

Las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel provocaron inundaciones en la colonia Aeropuerto, en Ensenada, donde la acumulación de agua ha complicado la circulación y generado afectaciones para los residentes.

De acuerdo con los reportes de vecinos, el nivel del agua ha dificultado el tránsito por las calles y algunas personas permanecen atrapadas en la zona debido a las inundaciones.

Las condiciones climatológicas mantienen en alerta a la población ante las afectaciones que las precipitaciones pueden generar en distintas áreas del municipio.

Se recomienda evitar circular por calles inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. En caso de emergencia, se puede solicitar apoyo a través del número 911.

Información Patricia Lafarga

APG