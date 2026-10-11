Cambio climático

Mexicali Habilita Ocho Refugios Temporales Ante Lluvias por Tormenta Rachel

El pronóstico contempla tormentas eléctricas, precipitaciones y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Habilitan Refugios Temporales por Tormenta Tropical Rachel en Maneadero, EnsenadaHabilitan Refugios Temporales por Tormenta Tropical Rachel en Maneadero, Ensenada | Foto: N+

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