Mexicali Habilita Ocho Refugios Temporales Ante Lluvias por Tormenta Rachel

El Gobierno de Mexicali puso a disposición ocho refugios temporales para las personas que requieran resguardo ante las lluvias pronosticadas en la región por los efectos de la tormenta tropical Rachel.

El Ayuntamiento informó que estos espacios están distribuidos entre la zona urbana y el valle de Mexicali, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Los refugios habilitados son el Albergue Peregrino, ubicado en el cruce de las calles Marina y Río Nuevo, en la colonia Bellavista; el Albergue Temporal Bellavista, en avenida Celaya número 20, en la misma colonia, y el Centro de Desarrollo Comunitario Melchor Ocampo, en Río Presidio número 21370, colonia Lázaro Cárdenas.

También se encuentra disponible el Centro de Desarrollo Comunitario Santa Isabel, en el cruce de las calles del Sol y Urano; el Centro de Desarrollo Comunitario Venustiano Carranza, en avenida Hipólito Rentería y Ramón Robles número 21700, en la delegación Venustiano Carranza, y el Salón Social del ejido Nayarit, ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, frente al parque público.

En el valle se habilitaron además el Centro de Desarrollo Comunitario Guadalupe Victoria, en el kilómetro 43, en el cruce de las calles de las Orquídeas y Vicente Guerrero, y el Centro de Desarrollo Comunitario Delta-Oaxaca, sobre avenida Lázaro Cárdenas, en Estación Delta.

Respecto al pronóstico meteorológico, el Ayuntamiento reportó un 30 por ciento de probabilidad de chubascos con tormenta después de las 16:00 horas de este sábado, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la noche y antes de las 02:00 horas del domingo 11 de octubre, se esperan chubascos con tormentas eléctricas y precipitaciones de hasta 7.5 milímetros, además de vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la mañana del domingo, antes de las 10:00 horas, se prevé nuevamente un 30 por ciento de probabilidad de chubascos, con vientos de entre 25 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la tarde, se espera cielo despejado y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

El Gobierno de Mexicali llamó a la población a tomar precauciones y recordó que, ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número telefónico 911.

Información Kitzia Flores

APG