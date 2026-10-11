Habilitan Refugios Temporales por Tormenta Tropical Rachel en Maneadero, Ensenada

El Gobierno de Ensenada informó que habilitó dos espacios adicionales como refugios temporales en la delegación Maneadero, ante las condiciones climatológicas provocadas por la tormenta tropical Rachel.

Los espacios disponibles son el Gimnasio de Usos Múltiples José Jeremías Ronfini y Campo Esperanza, donde podrán resguardarse las personas que se encuentren en situación de riesgo o necesiten protección ante los efectos del fenómeno meteorológico.

Esta medida se suma a la habilitación del Centro de Desarrollo Comunitario del DIF en Maneadero, anunciado previamente por el Ayuntamiento para brindar atención a la población vulnerable.

Las autoridades exhortaron a las familias que habitan en viviendas vulnerables a priorizar su seguridad y solicitar apoyo si requieren trasladarse a alguno de estos espacios.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 para solicitar asistencia. También se recomienda mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante las lluvias asociadas a Rachel.

Información Patricia Lafarga

APG