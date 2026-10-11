Cambio climático

Habilitan Refugios Temporales por Tormenta Tropical Rachel en Maneadero, Ensenada

El Gimnasio José Jeremías Ronfini y Campo Esperanza brindarán resguardo a personas en situación de riesgo

Habilitan Refugios Temporales por Tormenta Tropical Rachel en Maneadero, EnsenadaHabilitan Refugios Temporales por Tormenta Tropical Rachel en Maneadero, Ensenada | Foto: Delegación Maneadero

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