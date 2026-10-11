América Rescata Empate Ante Monterrey y Toma el Liderato de la Liga MX

El América celebró el 110 aniversario de su fundación con un empate 1-1 frente a Monterrey, en un duelo correspondiente a la undécima jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Con la igualada en el estadio Azteca, las Águilas quedaron como líderes solitarios con 21 puntos, y un partido pendiente.

La escuadra visitante tomó la delantera a los 18 minutos gracias a un magistral remate de volea desde los linderos del área, firmado por Diego Rossi.

Los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada reaccionaron en el cuarto minuto previo al descanso, cuando el zaguero Santiago Bueno se estrenó como goleador del equipo al empujar el balón dentro del área chica tras una serie de rebotes.

El encuentro marcó además el regreso a la titularidad del guardameta azulcrema Luis Ángel Malagón, quien disputó sus primeros minutos en la máxima categoría tras superar la ruptura del tendón de Aquiles izquierdo, sufrida el pasado 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup, lesión que le impidió ser considerado para el Mundial.

América se consolidó en el liderato solitario del certamen con 21 unidades, mientras que Monterrey permanece en la décima posición con 14 puntos.

El conjunto local concluyó el compromiso con diez hombres tras la expulsión del delantero Miguel Borja a los 86, producto de una fuerte entrada dentro del área rival.

Los Rayados, dirigidos por el argentino Matías Almeyda, llegaron a 14 unidades y se mantuvieron en el décimo lugar.

Para conmemorar formalmente su fundación, ocurrida el 12 de octubre de 1916, el cuadro americanista portó una indumentaria de edición especial.

Decepcionada por el empate, la afición despidió al América entre silbatinas.

Con información de Agencias

ASJ