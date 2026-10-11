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América Rescata Empate Ante Monterrey y Toma el Liderato de la Liga MX

El encuentro, donde se celebraron los 110 años de la fundanción del club de Coapa, igual marcó el regreso a la titularidad de Luis Ángel Malagón

AméricaDecepcionada por el empate, la afición despidió al América entre silbatinas. Foto: Cuartoscuro.

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