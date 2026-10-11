Internacional

Donald Trump Propone Nombrar el Atlántico o el Pacífico Como 'Océano Trump'

El mandatario planteó la sugerencia durante un mitin en Tennessee y dijo que Estados Unidos necesita un océano y un gran río con su nombre

TrumpEl presidente de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos. Foto: Reuters.

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