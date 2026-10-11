Migración

Mueren 109 Migrantes Frente a Costas de Yibuti; 116 Siguen Desaparecidos

La Organización Internacional para las Migraciones calificó este caso como el naufragio más mortífero al este de África

ÁfricaLas autoridades yibutianas continúan con las operaciones de búsqueda y rescate. Foto: Reuters | Ilustrativa.

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