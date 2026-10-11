Mueren 109 Migrantes Frente a Costas de Yibuti; 116 Siguen Desaparecidos

Al menos 109 migrantes, entre ellos 15 niños, murieron después de que una embarcación con 305 personas a bordo volcara frente a la costa de Yibuti, en el este de África, informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La embarcación viajaba de Yibuti a Yemen cuando volcó la noche del jueves o la mañana del viernes, según la OIM. Murieron 52 hombres, 42 mujeres y 15 niños.

Más de 80 personas sobrevivieron al accidente, mientras que otras 116 siguen desaparecidas.