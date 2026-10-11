Papa León XIV Se Operará Nódulo Pulmonar; Estará Hospitalizado Una Semana

El papa León XIV anunció este domingo que deberá operarse "en los próximos días" de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase "muy inicial y bien localizado", afirmó tras el rezo del Ángelus dominical. La intervención conllevará un ingreso posoperatorio de una semana.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

"Los médicos consideran oportuno operar y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para retirarlo", añadió.

"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo", dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo que la intervención será a inicios de esta semana.

"La operación está prevista para los primeros días de esta semana y se estima que la recuperación posoperatoria durará aproximadamente una semana", dijo a la prensa.

Un nódulo pulmonar es una lesión pequeña y localizada que puede ser benigna. La Sociedad Torácica Americana afirma que menos del 5% de los nódulos pulmonares resultan ser cancerosos, aunque el riesgo aumenta con la edad, el tamaño y otros factores como el tabaquismo.

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.

Antes de anunciar su operación, el papa saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, con gran devoción en Perú, y aseguró que viajará al país andino.

"Gracias por su oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", afirmó.

León es relativamente joven para ser líder de la Iglesia. Le gustan los deportes, incluido el tenis, y no se sabe que haya tenido problemas de salud anteriormente.

El difunto Papa Francisco, predecesor de León XIV, falleció a los 88 años y su salud se fue deteriorando progresivamente en sus últimos años.

El pontífice argentino murió el 21 de abril de 2025 de un derrame cerebral tras una larga hospitalización provocada por una crisis respiratoria que derivó en neumonía doble. Francisco padecía una enfermedad pulmonar crónica y se le había extirpado parte de un pulmón cuando era joven .

Se espera que León XIV sea tratado en el Hospital Gemelli de Roma, donde su antecesor y otros pontífices antes que él fueron tratados y donde hay un apartamento especial para el papa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las pocas personas ajenas al Vaticano que visitaron a Francisco durante su larga hospitalización final, expresó su apoyo, y el del gobierno italiano, a León "mientras enfrenta este desafío en los próximos días".

En un comunicado, añadió que "la serenidad y calma con las que habló de ello" eran tranquilizadoras.

Con información de Agencias

ASJ