Internacional

Papa León XIV Se Operará Nódulo Pulmonar; Estará Hospitalizado Una Semana

El sumo pontífice dijo que tomó la decisión de someterse a la intervención quirúrgica luego de exámenes médicos y se encomendó a las oraciones de los fieles católicos

PapaNo se sabe que el pontífice haya tenido problemas de salud anteriormente. Foto: AFP.

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