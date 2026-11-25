Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry del Reino Unido, enfrenta dos cargos federales por presunta posesión de pornografía infantil, por lo que una jueza ordenó su traslado bajo custodia de Florida a California para comparecer ante un tribunal de Los Ángeles.

El hombre, de 82 años, permanece bajo custodia y, aunque la corte autorizó su traslado, no precisó cuándo será llevado a California. Asimismo, canceló la audiencia preliminar que estaba programada para el próximo 1 de diciembre en Tampa, Florida.

De acuerdo con la acusación, Thomas Markle habría tenido en su posesión negativos fotográficos de 35 milímetros que contenían imágenes de abuso sexual infantil. Los documentos judiciales señalan que al menos una de las fotografías involucraría a menores de 12 años.

Las autoridades también sostienen que el material habría sido localizado en distintos lugares, incluidos sitios en Filipinas, país donde Markle había residido anteriormente, así como en dos depósitos de almacenamiento que alquilaba en Los Ángeles, California.

Tras la presentación de los cargos, Thomas Markle se encuentra detenido en Florida.

El caso deberá avanzar conforme al proceso legal correspondiente, en el que se determinarán las circunstancias de las acusaciones y la situación jurídica del padre de Meghan Markle.

El FBI detuvo a Thomas Markle el pasado 6 de noviembre en una residencia para adultos mayores en Florida. Tras su arresto, inicialmente obtuvo la libertad bajo fianza, aunque posteriormente un juez ordenó que permaneciera detenido luego de que presuntamente se retirara el dispositivo electrónico de monitoreo que tenía colocado.

FBPT