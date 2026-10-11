SMN Emite Alerta Roja Para 4 Estados del País Por Simon

Debido a la fuerza con la que se prevé impacte el huracán Simon de categoría 4, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), activó la alerta de “severidad extrema” por la llegada del ciclón tropical mayor en al menos cuatro entidades.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el Protocolo de Alerta Común (CAP, por sus siglas en inglés), se accionó para indicar a la población sobre los riesgos a los que están expuestas las comunidades.

Con el CAP se homologa la información de riesgo, es decir, que permite la estandarización de los avisos, facilita el intercambio rápido de alertas entre distintas dependencias y permite delimitar zonas de riesgos mediante coordenadas o polígonos geográficos.

La población es alertada con base en escala de colores, la cual va del amarillo al rojo, siendo esta última la representación del nivel extremo, ya que implica un riesgo inminente o alto impacto. En este caso el alertamiento CAP se activó para los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Debido a que el huracán Simon trae consigo vientos de 120 a 140 km/h con rachas de 160 a 180 km/h y oleaje de 7 a 9 metros de altura en costas de Jalisco y Colima; así como viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en la costa de Michoacán.

Mientras que para la costa de Guerrero se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura, así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima)”, indicó el SMN.

Los habitantes tienen que atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad para evitar las zonas de riesgo. Las lluvias provocadas por Simon podrían ocasionar el incremento acelerado en ríos y arroyos, por lo que generarían inundaciones y deslaves.

EPP