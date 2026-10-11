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SMN Emite Alerta Roja Para 4 Estados del País Por Simon

El Protocolo de Alerta Común se encuentra en rojo por riesgo de severidad extrema ante los efectos del ciclón

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SMN Emite Alerta Roja para Cuatro Estados por Huracán Simon Categoría 4 | N+