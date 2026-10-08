Desfile de Alebrijes 2026: Esta Será la Ruta y Horario del Recorrido de Figuras Gigantes en CDMX

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos de este año, seres fantásticos y coloridos tomarán las principales vialidades de la CDMX. Tigres con alas, insectos con pelaje, caballos con cuernos y garras, o cualquier otra mezcla de animales que la imaginación pueda plasmar, volverán a asombrar a los asistentes del Desfile de Alebrijes 2026.

Las esculturas de arte popular se han ganado el reconocimiento a nivel internacional por su significado, fabricación e identidad que brinda a los mexicanos. El origen de estas criaturas es peculiar, ya que aparecieron tras una grave enfermedad que padeció un niño de 11 años de edad.

En 1917, Pedro Linares López cayó enfermo, y la fiebre que atacó su cuerpo le provocó alucinaciones. Cuando se recuperó contó que vio a animales fantásticos con cuerpos extraños y de varias especies, le gritaban ‘alebrije, alebrije’. Trece años después echó manos a la obra y con su talento como artesano dio vida a sus visiones con papel y engrudo.

Los alebrijes que nacieron en el barrio de La Merced, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, llamaron la atención de Diego Rivera, quien fue el primer promotor de este arte. Incluso el pintor encargó varias figuras para la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

En la actualidad, más del 80% de la descendencia directa de Pedro Linares se dedica a la cartonería en el mismo taller donde se crearon los alebrijes. El valor de los alebrijes es reconocido por todos los mexicanos y el mundo entero.

El trabajo del artesano “chilango” ha aparecido en documentales, fue reconocido con el Premio Nacional de Artes y Ciencias de México en la categoría de Artes y Tradiciones Populares, y desde el 2007 el Museo de Arte Popular (MAP) realiza el Desfile de Alebrijes Monumentales.

¿Cuándo y a qué hora será el Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX?

Las personas que quieran admirar los enormes alebrijes creados especialmente para este recorrido tienen que considerar que en esta edición habrá dos oportunidades distintas para tomarles fotos y disfrutarlos.

El MAP informó que el sábado 10 y domingo 11 de octubre se realizará el Paseo de Alebrijes Iluminados. Las piezas monumentales llenarán de luz y magia el Centro Histórico de la CDMX. Saldrán de las instalaciones del MAP, en Revillagigedo 11, esquina Independencia, cerca del Metro Juárez, alrededor de las 19:00 horas.

Luego harán un recorrido por los corredores internos de la Alameda Central hasta las 21:00 horas.

Mientras que el sábado 17 de octubre a las 12:00 horas se realizará el Gran Desfile y Concurso de Alebrijes. Este evento es uno de los más esperados, ya que las criaturas elaboradas por expertos y sociedad civil llevan a cabo un recorrido espectacular.

La ruta comenzará en el Zócalo de la Ciudad de México, posteriormente continuará su paso por la avenida 5 de Mayo, tomará Juárez y Paseo de la Reforma. Finalmente concluirá en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Al término del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026, podrás admirar los colores, formas y detalles de cada uno, durante la exhibición provisional en el tramo del Ángel de la Independencia y la Estela de Luz; la exposición estará disponible hasta el domingo 8 de noviembre.

EPP