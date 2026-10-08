Sociedad

Desfile de Alebrijes 2026: Esta Será la Ruta y Horario del Recorrido de Figuras Gigantes en CDMX

Los seres creados por el mexicano Pedro Linares tomarán las principales calles de la ciudad con un paseo especial

Los alebrijes se crearon en la Ciudad de México y ahora tienen fama internacionalFoto: Archivo | Cuartoscuro
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¿A Qué Hora es el Desfile de Alebrijes 2026? Horario y Ruta del Recorrido en CDMX de Figuras Gigantes | N+