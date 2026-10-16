Bajo Sol y Lluvia: Adulta Mayor Protesta por Falta de Agua en su Casa en Yucatán

Sin importar las altas temperaturas y la lluvia intensa, Josefina Ramos González mantiene su protesta al exterior del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Mérida, Yucatán. La manifestación ha causado revuelo en la entidad, debido a la manera en la que la adulta mayor exige que sus demandas sean atendidas.

La mañana de este jueves, Josefina se plantó en la calle 60, frente a las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), para hablar con el director de la dependencia con la finalidad de que solucione la falta de agua en su vivienda y explique los motivos de los cobros excesivos por un servicio que no recibe.

Debido a que se sentó en el pavimento, la vialidad fue cerrada para evitar incidentes. A pesar de los reclamos de automovilistas y peatones, la mujer no se movió del lugar durante varias horas.

“¿Soy tu burla o qué? Sé valiente como yo aquí, para que los ciudadanos aprendan a defenderse y dejen de estar de agachados con los políticos que solamente nos roban”, dijo a una persona que se molestó por su protesta.

Luego, la adulta mayor escaló su manifestación y se trasladó hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno, debido a que el director de JAPAY no salió a atenderla. A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que se observa a Josefina en el suelo, bajo la lluvia, esperando a las autoridades.

Alrededor de las 19:50 horas, el director de JAPAY, Francisco Torres Rivas, acudió a dialogar con ella, pero Josefina argumentó que ya no era momento de hablar con él, pues ahora exige que sus demandas sean atendidas por el gobernador, Joaquín Jesús Díaz Mena, y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pronto visitará la entidad.

Josefina Ramos González sigue su protesta en la zona. Algunas personas le han brindado agua, comida y algunas sombrillas para hacerle frente a las condiciones del clima. Según medios locales, esta es la segunda ocasión en que la adulta mayor sale a las calles a exigir sus derechos; la última vez fue para que resolvieran el problema con la pensión de su esposo.

EPP