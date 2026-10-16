Sociedad

Bajo Sol y Lluvia: Adulta Mayor Protesta por Falta de Agua en su Casa en Yucatán

La mujer de 70 años de edad asegura que no se moverá de la calle hasta que el gobernador de la entidad atienda sus demandas

La mujer de 70 años de edad permanece en las calles exigiendo a las autoridades que la atiendanFoto: Redes
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