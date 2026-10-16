Bajo Sol y Lluvia: Adulta Mayor Protesta por Falta de Agua en su Casa en Yucatán
La mujer de 70 años de edad asegura que no se moverá de la calle hasta que el gobernador de la entidad atienda sus demandas
La mujer de 70 años de edad asegura que no se moverá de la calle hasta que el gobernador de la entidad atienda sus demandas
Sin importar las altas temperaturas y la lluvia intensa, Josefina Ramos González mantiene su protesta al exterior del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Mérida, Yucatán. La manifestación ha causado revuelo en la entidad, debido a la manera en la que la adulta mayor exige que sus demandas sean atendidas.
La mañana de este jueves, Josefina se plantó en la calle 60, frente a las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), para hablar con el director de la dependencia con la finalidad de que solucione la falta de agua en su vivienda y explique los motivos de los cobros excesivos por un servicio que no recibe.
Debido a que se sentó en el pavimento, la vialidad fue cerrada para evitar incidentes. A pesar de los reclamos de automovilistas y peatones, la mujer no se movió del lugar durante varias horas.
“¿Soy tu burla o qué? Sé valiente como yo aquí, para que los ciudadanos aprendan a defenderse y dejen de estar de agachados con los políticos que solamente nos roban”, dijo a una persona que se molestó por su protesta.
Luego, la adulta mayor escaló su manifestación y se trasladó hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno, debido a que el director de JAPAY no salió a atenderla. A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que se observa a Josefina en el suelo, bajo la lluvia, esperando a las autoridades.
Alrededor de las 19:50 horas, el director de JAPAY, Francisco Torres Rivas, acudió a dialogar con ella, pero Josefina argumentó que ya no era momento de hablar con él, pues ahora exige que sus demandas sean atendidas por el gobernador, Joaquín Jesús Díaz Mena, y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pronto visitará la entidad.
Josefina Ramos González sigue su protesta en la zona. Algunas personas le han brindado agua, comida y algunas sombrillas para hacerle frente a las condiciones del clima. Según medios locales, esta es la segunda ocasión en que la adulta mayor sale a las calles a exigir sus derechos; la última vez fue para que resolvieran el problema con la pensión de su esposo.
EPP