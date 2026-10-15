Salud

Ameba Comecerebros: Detectan su Presencia en Estos 6 Lagos Artificiales de Mérida

Tras el hallazgo del organismo se suspendió la entrada a los cuerpos de agua y se inició el saneamiento con especialistas

Vista panorámica del lago de Plaza La Isla, en Mérida, YucatánFoto: Google Maps
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