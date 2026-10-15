Los Tigres del Norte Darán este Jueves un Concierto Gratis en Aguascalientes; Horario

Los “Jefes de Jefes” vuelven al escenario para complacer al público con sus mejores canciones en un concierto gratuito, esta vez su presentación será para festejar el aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes; estos son los detalles.

El 22 de octubre de 1575, se fundó la ciudad bajo el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Este territorio fue seleccionado para convertirse en un fuerte y sitio de descanso para proteger a viajeros, caravanas y cargamentos de plata, debido a que durante la época virreinal, la ruta que conectaba la Ciudad de México con las minas de Zacatecas era muy peligrosa.

Los primeros pobladores y defensores resistieron condiciones adversas y sentaron las bases del estado, uno de los más importantes en la región del Bajío. Entonces, con la finalidad de conmemorar esa fecha y celebrar el orgullo hidrocálido, las autoridades preparan una serie de actividades musicales y culturales.

Uno de los eventos más esperados de la fiesta por el 451 aniversario de la ciudad es el concierto de Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones emblemáticas para México y el mundo.

La banda integrada por los hermanos Hernández es una de las más queridas a nivel internacional, debido a que su música y letras tienen un mensaje poderoso. Éxitos como La puerta negra o Golpes en el corazón, han sido coreados en distintas partes del mundo, pero hay una conexión especial con aquellos que viven en Estados Unidos, debido a que varias de sus piezas están dedicadas a aquellos que trabajan por el “sueño americano”.

Es tanto el cariño por Los Tigres del Norte, que han sido homenajeados en diversas ocasiones. En septiembre de 2024, cuando fueron invitados de honor a la ceremonia del “Mes de la Herencia Hispana” en la Casa Blanca. Otro de ellos fue en nuestro país, cuando inauguraron un museo en su honor en Mocorito, Sinaloa, lugar donde comenzó su carrera.

Este jueves presentaron su Tiny Concert, un show que se ha vuelto viral por el potente discurso con el que arrancaron su presentación.

Durante su concierto gratuito en Aguascalientes, Los Tigres del Norte interpretarán sus mejores éxitos como Ni parientes somos, La mesa del rincón, Directo al corazón, La banda del carro rojo y Contrabando y traición, en la Exedra de la Plaza de la Patria.

La cita es a las 20:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y considerar cuidado especial si van acompañados de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

EPP