Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 21 a 75 Años Da Hasta $100,000: Cómo Registrarse en Octubre

El Gobierno de México y gran parte de sus dependencias trabajan constantemente para ayudar a los mexicanos económicamente, por eso es importante que sepas todos los detalles del nuevo registro del apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 21 a 75 años de edad, para que sepas los requisitos y cómo inscribirte al programa que da hasta 100 mil pesos en octubre 2026.

Son días de registro a varios programas de Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos todo sobre el nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años que abrió módulos de inscripción en octubre y los requisitos que debes cumplir para solicitar la ayuda de 3,500 pesos este mes.

¿Qué requisitos piden para el apoyo Bienestar mujeres y hombres de hasta 100 mil pesos?

El programa que ofrece tal cantidad de dinero es el Crédito Colibrí, un apoyo para emprendedores Bienestar que viven en el Estado de México, son dueñas de algún negocio o realizan una actividad productiva. Los beneficiarios pueden obtener diferentes tipos de crédito, que van desde los 6 y hasta los 100 mil pesos. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Crédito Colibrí Emprende (créditos individuales):

Emprendedores del Edomex que tengan una MyPE.

Edad de 21 a 75 años.

No aplican las MyPEs que operan bajo el esquema de franquicias o bajo el modelo de representación de marcas comerciales.

Crédito Colibrí Solidario Mujeres (crédito grupal):

Mujeres emprendedoras del Edomex que tengan un negocio o realicen una actividad productiva.

Conformen grupos de 10 y hasta 40 mujeres, en donde, entre ellas, fungen como avales con garantía solidaria.

Edad de 21 a 75 años.

No aplican las MyPEs que operan bajo el esquema de franquicias o bajo el modelo de representación de marcas comerciales.

Crédito Colibrí Solidario Mixto (crédito grupal integrado por 80% mujeres y 20% hombres):

Emprendedores del Estado de México que tengan un negocio o realicen una actividad productiva, al menos con 6 meses de antigüedad.

Conformen grupos de 10 a 40 mujeres y hombres, guardando la proporción de 80% mujeres y 20% mujeres, donde fungen como avales de garantía solidaria.

Edad de 21 a 75 años.

No aplican las MyPEs que operan bajo el esquema de franquicias o bajo el modelo de representación de marcas comerciales.

Documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE por ambos lados o pasaporte). Comprobante de domicilio particular que acredite residencia en el Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses. (recibo de agua, luz, predial, televisión internet o gas). Contar con un buen historial crediticio. (podrá acreditarse mediante revisión en el Buró de Crédito por parte de Banca Afirme, quien aplica sus criterios y mecanismos internos de evaluación crediticia).

¿Cómo hacer registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres en octubre 2026?

Si cumples con los requisitos y deseas hacer una solicitud de crédito a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) debes entrar al siguiente link: https://ime.edomex.gob.mx/. Da clic en "Soy nuevo, quiero registrarme"; llena todos los datos que te pide el sistema; carga todos tus documentos y al final obtén tu folio de registro.

Si tiene más dudas al respecto, puedes checar la convocatoria del Crédito Colibrí 2026, así vas a poder saber a detalles todo sobre el registro, el proceso de autorización y los pasos para liquidar cada ayuda económica.

AO