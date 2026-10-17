Programas sociales

Apoyo de $3500 Abre Registro Exprés a Hombres y Mujeres 18 a 64 Años en Octubre 2026: Requisitos

En la semana del 19 al 23 de octubre se abre el registro al apoyo para hombres y mujeres Bienestar de 3,500 pesos, por eso checa cuándo y cómo puedes inscribirte

Apoyo Bienestar de 3,500 pesos abre registro exprés a hombres y mujeres de 18 a 64 años en octubre 2026 requisitosDe nueva cuenta se abre el registro al apoyo de 3,500 pesos en 2026. Foto: Secretaría del Trabajo CDMX

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