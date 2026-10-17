Apoyo de $3500 Abre Registro Exprés a Hombres y Mujeres 18 a 64 Años en Octubre 2026: Requisitos

La segunda parte del mes va a tener mucha actividad en cuanto a programas sociales se refiere, pues se anunció que se abre el registro exprés del apoyo Bienestar de 3,500 pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por eso te mostramos los requisitos que piden para inscribirse en octubre 2026 y los pasos para hacer la solicitud en línea, durante las 24 horas que va a durar el proceso.

Apenas en agosto pasado también se lanzó una convocatoria de registro al apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años. El número de personas interesadas es alto debido a que los beneficiarios reciben un pago de 3,566 pesos, en una y en hasta tres ocasiones, esos significa que varios van a obtener la cantidad de 10,698 pesos.

Requisitos de registro para el apoyo Bienestar de 3,500 pesos

El programa que da un pago de al menos 3,566 pesos es el Seguro de Desempleo 2026, que se entrega en CDMX a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Los requisitos para aplicar al programa son los siguientes:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses

No ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cómo registrarse al apoyo para hombres y mujeres Bienestar en octubre 2026?

Las inscripciones al Seguro de Desempleo CDMX 2026 solo va a estar disponible el martes 20 de octubre, desde las 00:00 y hasta las 23:59 horas. Para hacer el registro hay que entrar al siguiente link https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo y llevar a cabo estos pasos:

Sube los documentos que te pide la plataforma en formato PDF, PNG o JPG. Los papeles que debes tener son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Documentación que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta Bajo protesta de Decir Verdad.

Al terminar tu registro, guarda tu comprobante, número de folio o el papel que te brinde el sistema, pues con eso van a poder saber si fuiste aceptado para recibir el apoyo.

Como recomendación, trata de hacer tu registro lo más temprano posible de este martes 20 de octubre, pues la demanda para solicitar el apoyo al Seguro de Desempleo CDMX 2026 es alta y solo las personas más necesitadas van a recibir la ayuda de más de 10 mil pesos. Quienes van a tener prioridad de ingreso al programa son:

Personas productoras y trabajadoras agrícolas residentes en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayn disminuido sus ingresos a causa de un siniestro o caso fortuito. Personas locatarias y trabajadoras de mercados afectadas por obra mayor de rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la CDMX.

AO