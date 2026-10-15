¿Qué Registros y Apoyos Bienestar Llegan la Segunda Quincena de Octubre? Programas y Módulos

Se aproximan días de mucha actividad en México, pues varios programas de Bienestar abren registro y módulos en la segunda quincena de octubre 2026, por eso te compartimos qué apoyos tienen inscripciones y los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres para hacer su solicitud de forma exitosa.

A inicios de mes ya te mostramos la lista de todos los apoyos Bienestar que abren registro en octubre 2026. Desde entonces hemos visto a la beca que da 1,900 pesos bimestrales cerrar inscripciones. La buena noticia es que la mayoría de programas abre inscripciones en el periodo del 15 al 31 de octubre.

¿Qué programas del Bienestar abren registro en la segunda quincena de octubre 2026?

Los hombres y mujeres que están en busca de recibir un nuevo apoyo económico, cinco programas abren inscripciones y todos son a nivel nacional, es decir, pueden aplicar personas que vivan a lo largo de todo el país. Estos son los apoyos:

Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Beca Rita Cetina.

Tarjeta INAPAM.

Credencialización al Servicio Universal de Salud.

Registro de Pensión Bienestar en octubre 2026

Aún no llega el anuncio oficial, pero se espera que haya fechas de registro a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad. Debe ser la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, la encargada de dar a conocer las nuevas inscripciones, pero a continuación te mostramos los documentos que deben preparar las personas interesadas:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Requisitos para hacer registro a la Beca Rita Cetina en octubre 2026

Ya esta confirmado que del 26 de octubre y hasta el 6 de noviembre 2026 va a estar abierto el registro en línea para solicitar la Beca Rita Cetina de secundaria y primaria. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Registro de la Tarjeta INAPAM en octubre 2026

Cada mes se encuentra abierta la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que otorga acceso, a las personas de 60 y más, a descuentos en salud, transporte público, alimentación, agua y predial.

El trámite de la Tarjeta Inapam es presencial, se realiza en los Módulos de Bienestar y se entrega el mismo día. Acá lo que necesitas para aplicar:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizado.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial (no mayor a 6 meses).

Una fotografía tamaño infantil: Reciente, a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra.

Teléfono de contacto: Nombre y número de un familiar o persona de confianza para casos de emergencia.

Registro a la credencialización al Servicio Universal de Salud

Durante cada semana, de lunes a sábado, está abierto el registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud, con lo cual las personas podrán recibir atención médica en las instituciones públicas del Gobierno de México. Aplica para personas que cuenten con la Pensión Bienestar adultos mayores y personas con discapacidad. Los documentos que debes llevar a los módulos son estos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada y actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 o 6 meses).

Número telefónico de contacto y correo electrónico.

AO