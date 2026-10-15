Programas sociales

¿Qué Registros y Apoyos Bienestar Llegan la Segunda Quincena de Octubre? Programas y Módulos

Conoce los cinco programas sociales que van a tener inscripciones abiertas en la segunda mitad de octubre 2026, pues se van a abrir módulos en todo el país

Qué registros y apoyos Bienestar llegan en octubre 2026 programas módulos y requisitosVarios apoyos Bienestar están por abrir registro en octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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