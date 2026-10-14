Apoyo para Emprendedores Bienestar 2026: Uno a Uno, los Documentos para Solicitar Hasta $100 Mil

Buenas noticias para los emprendedores, el Estado de México abrió la convocatoria para aplicar por un Apoyo Bienestar de hasta 100 mil pesos para pequeñas y medianas empresas, en N+ te decimos qué documentos necesitas para hacer el registro.

Este programa del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) tiene como objetivo reducir la carga financiera de negocios de la entidad. Se denomina Crédito Colibrí y tiene tres modalidades: Emprende, Solidario Mujeres y Solidario Mixto.

De hecho, en una nota previa ya te explicamos quiénes pueden hacer el registro en línea y cuáles son los requisitos para cada una de las modalidades.

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¿Qué documentos piden para hacer registro a Crédito Colibrí en 2026?

Los emprendedores del Estado de México en un rango edad entre 21 a 75 años que cuenten con un negocio pueden aplicar a este Apoyo Bienestar en cualquiera de los 125 municipios del Estado.

Entre los requisitos que se solicitan a los solicitantes están:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE por ambos lados o pasaporte). Comprobante de domicilio particular que acredite residencia en el Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses. (recibo de agua, luz, predial, televisión internet o gas). Contar con un buen historial crediticio. (podrá acreditarse mediante revisión en el Buró de Crédito por parte de Banca Afirme, quien aplica sus criterios y mecanismos internos de evaluación crediticia).

Al respecto, la convocatoria del IME detalla que habrá una serie de criterios para la priorización de las solicitudes que seguirá el principio "primero en tiempo, primero en derecho". Es decir que tendrán mayores oportunidades, quienes llenen antes su solicitud.

Además, se tomarán en cuenta las siguientes características:

Ser persona con una condición especial.

Ser persona víctima de delito.

Ser personas repatriadas.

Ser personas cuidadoras de hijos menores de edad o mujeres privadas de la libertad.

Ser personas con enfermedades crónico-degenerativas.

Ser personas que pertenecen a un pueblo originario del Estado de México.

Ser persona afrodescendiente

¿Cuáles son los pasos para la aprobación de la solicitud de Crédito Colibrí hasta por 100 mil pesos?

El Instituto Mexiquense del Emprendedor indicó que la aprobación de cada crédito será determinada por la Institución Financiera tras cumplir con las siguientes etapas:

Revisión y validación de las solicitudes de crédito recibidas tanto por el Formato de Solicitud de Crédito en la página oficial del IME, como directamente en la Banca Afirme.

El Padrón de Beneficiarios se integrará por la Instancia Responsable, cuyos datos se tomarán del reporte que elabore la Banca Afirme.

Al dar clic en este enlace podrás consultar el directorio completo de Sucursales Afirme donde hacer la solicitud del crédito. Toma en cuenta que los montos van de los 6,000 a los 100,000 pesos.