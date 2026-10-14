Economía

Apoyo para Emprendedores Bienestar 2026: Uno a Uno, los Documentos para Solicitar Hasta $100 Mil

Hombres y mujeres de 21 a 75 años con un negocio en alguno de los 125 municipios del Estado de México, podrán hacer su pre-registro en línea y seguir los pasos del proceso.

Crédito Emprendedores 2026. Crédito Colibrí EdomexEmprendedores de 21 a 75 años pueden aplicar al Crédito Colibrí Edomex, que cuenta con tres modalidades distintas. Foto: Cuartoscuro.
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Requisitos Apoyo Emprendedores Bienestar 2026: ¿Qué Documentos Piden para Pedir Crédito de Hasta 100 Mil Pesos? | N+