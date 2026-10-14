Apoyo para Emprendedores Bienestar 2026: Quiénes Pueden Registrarse por Apoyo de Hasta $100 Mil

El Estado de México cuenta con un apoyo para emprendedores que otorga créditos que van de los 6,000 a los 100,000 mil pesos en tres modalidades para reducir la carga financiera de sus negocios.

A través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) impulsa a pequeñas y mediante empresas con el Crédito Colibrí que opera mediante el pago de los intereses del crédito que hayan obtenido por parte de la Institución Financiera (Banca Afirme) para facilitar el acceso a financiamiento, orientado a fortalecer el crecimiento, consolidación y competitividad de las MyPEs.

¿Quiénes pueden aplicar al Crédito Colibrí en Edomex 2026?

De acuerdo con la convocatoria 2026, pueden aplicar residentes de los 125 municipios del Estado de México cuyo rango de edad oscile entre los 21 y 75 años.

Modalidades del Crédito Colibrí en el Edomex.

Crédito Colibrí Emprende (créditos individuales):

- Emprendedores del Edomex que tengan una MyPE.

- Edad de 21 a 75 años.

- No aplican las MyPEs que operan bajo el esquema de franquicias o bajo el modelo de representación de marcas comerciales.

Crédito Colibrí Solidario Mujeres (crédito grupal):

- Mujeres emprendedoras del Edomex que tengan un negocio o realicen una actividad productiva.

- Conformen grupos de 10 y hasta 40 mujeres, en donde, entre ellas, fungen como avales con garantía solidaria.

- Edad de 21 a 75 años.

- No aplican las MyPEs que operan bajo el esquema de franquicias o bajo el modelo de representación de marcas comerciales.

Crédito Colibrí Solidario Mixto (crédito grupal integrado por 80% mujeres y 20% hombres):

- Emprendedores del Estado de México que tengan un negocio o realicen una actividad productiva, al menos con 6 meses de antigüedad.

- Conformen grupos de 10 a 40 mujeres y hombres, guardando la proporción de 80% mujeres y 20% mujeres, donde fungen como avales de garantía solidaria.

- Edad de 21 a 75 años.

- No aplican las MyPEs que operan bajo el esquema de franquicias o bajo el modelo de representación de marcas comerciales.

¿Cuáles son los montos del Apoyo Bienestar para Emprendedores 2026?

Los emprendedores que deseen registrarse a este programa deberán llenar un formulario a través de la página web del IME, las cuales serán enviadas de forma diaria a Banca Afirme para su atención y seguimiento.

Una vez que la institución financiera autorice la entrega de los créditos a los solicitantes mediante una orden de pago o transferencia electrónica, se les entregará una Tabla de Amortización y un Tarjetón de Pagos, donde se establecerá un calendario con montos, fechas y medios para liquidar del crédito.

El monto del crédito se realizará conforme a:

Modalidad del crédito (Colibrí Emprende, Colibrí Solidario Mujeres y Colibrí Solidario Mixto),

Historial de Pago

Cumplimiento de Obligaciones

Criterio de Elegibilidad

Los montos quedan de la siguiente manera:

Crédito Colibrí Emprende

10,000 a 30,000 pesos en 1 ciclo (período de 12 meses que se reduce a 7 con pago puntual)

30,000 a 30,000 pesos en 2 ciclos.

40,000 a 70,000 pesos en 3 ciclos.

70,000 a 100,000 pesos en 4 ciclos.

70,000 a 100,000 pesos en 5 ciclos.

70,000 a 100,000 pesos en 6 ciclos.

70,000 a 100,000 pesos en 7 ciclos en adelante.

Crédito Colibrí Solidario (Mujeres)

6,000 a 8,000 pesos en 1 ciclo (período de 16 semanas que se reduce a 13 con pago puntual).

6,000 a 12,000 pesos en 2 ciclos.

6,000 a 16,000 pesos en 3 ciclos.

6,000 a 22,000 pesos en 4 ciclos.

6,000 a 30,000 pesos en 5 ciclos.

6,000 a 40,000 pesos en 6 ciclos.

6,000 a 100,000 pesos en 7 ciclos en adelante.

Crédito Colibrí Solidario (Mixto)