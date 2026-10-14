Economía

Apoyo para Emprendedores Bienestar 2026: Quiénes Pueden Registrarse por Apoyo de Hasta $100 Mil

El trámite del crédito es gratuito y requiere de un pre-registro en línea en la página del Instituto Mexiquense del Emprendedor, antes de acudir a la sucursal de la Financiera.

Mujeres emprendedoras durante feria. Crédito Colibrí en el Estado de México.El Gobierno del Estado de México cuenta con un crédito para emprendedores de los 125 municipios. Conoce todos los detalles. Foto: Cuartoscuro.
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