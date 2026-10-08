Programas sociales

Mañana Cierra Registro la Beca Bienestar que Paga $1,900 para Transporte: ¿Cuándo Llega Pago?

Esta Beca se otorga a estudiantes de Instituciones Susceptibles de Atención como apoyo para el transporte escolar.

Beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026. El apoyo bimestral de 1,900 pesos cerrará registro este viernes 9 de octubre.Los estudiantes de Educación Superior de hasta 29 años de 5 entidades del país, podrán aplicar al apoyo económico del Gobierno de México. Foto: X @BecasBenito.
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