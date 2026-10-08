Mañana Cierra Registro la Beca Bienestar que Paga $1,900 para Transporte: ¿Cuándo Llega Pago?

Si eres un estudiante de Educación Superior de hasta 29 años cumplidos, debes saber que este viernes 9 de octubre de 2026 es tu última oportunidad para completar el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra.

Este apoyo bienestar entrega 1,900 pesos bimestrales como ayuda para gastos de transporte a alumnos de Instituciones Públicas de Educación Superior susceptibles a atención en Chiapas, Campeche, Sonora, Michoacán y Zacatecas.

La inscripción permaneció abierta durante alrededor de tres semanas, luego de que el periodo abrió el pasado 21 de septiembre de 2026.

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¿Cuándo cae el próximo pago de la Beca Gertrudis Bocanegra en 2026?

Tal como te adelantamos, esta Beca del Gobierno de México paga 1,900 pesos durante los 10 bimestres que abarca el ciclo escolar, y se puede extender hasta por 40 semestres, es decir 4 años consecutivos.

Para poder conservar el apoyo, el estudiante debe comprobar que continúa estudiando alguno de los niveles de la Educación Superior, ya sea licenciatura o técnico superior universitario.

La información sobre las fechas de depósito de la Beca Gertrudis Bocanegra se dan a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), o su titular Julio León.

Se prevé que sea a mediados de octubre 2026 cuando se anuncien las fechas de depósito del primer bimestre del ciclo escolar 2026-207.

Durante las dos primeras dos semanas del mes, la CNBB mantiene activo el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina 2026.

¿Qué se necesita para hacer el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra?

Toda vez que aún tienes un par de horas disponibles para realizar tu inscripción, te explicamos dónde debes hacer tu registro y qué necesitas.

El registro se realiza directamente en la página de la Beca Gertrudis Bocanegra del Gobierno de México. Y para iniciar con el trámite ya debes de contar con una Llave MX personal.

Recuerda que sólo aplica para los estudiantes de Chiapas, Campeche, Sonora, Michoacán y Zacatecas.

Una vez que inicies sesión con la Llave X, debes registrar tus datos de estudiante -en el caso de los menores de edad, los tutores también deben registrar su información.

Una vez que completaste el formulario, descarga tu comprobante de registro y listo. Espera la validación de tu información para continuar con el proceso.

Requisitos de la Beca Bienestar de 1,900 pesos para transporte

CURP.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no Mayr a tres meses).

Si eres menor de edad también deberás adjuntar algunos documentos de tu padre, madre o tutor, tales como: