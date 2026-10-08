Programas sociales

Pago Beca de Transporte para Universitarios 2026: Cuándo Cae el Depósito del Segundo Semestre

La SECTEI publicó el link de registro para que universitarias y universitarios soliciten la Beca de Transporte CDMX 2026 en octubre y puedan recibir el apoyo de 1,500 pesos

Pago Beca de Transporte para universitarios CDMX 2026 cuándo cae depósito del segundo semestreLa Beca de Transporte tiene registro abierto en octubre 2026 y pronto salen los primeros resultados. Foto: SECTEI CDMX

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