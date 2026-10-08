Pago Beca de Transporte para Universitarios 2026: Cuándo Cae el Depósito del Segundo Semestre

En octubre la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios 2026 tiene registro en línea abierto a través de la SECTEI (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX), y también están por publicarse resultados con nuevos beneficiarios, por eso acá te decimos cuándo cae el primer pago del segundo semestre del programa social.

El registro a la Beca para Transporte Universitario abrió desde el mes de agosto 2026, por eso en una nota te dejamos los requisitos para hacer el trámite en línea y la lista de alumnos que van a dejar de recibir el apoyo de 1,500 pesos bimestrales por diferentes motivos.

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¿Cuándo cae el pago de la Beca de Transporte para Universitarios del segundo semestre 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa social, el primer pago del segundo semestre llega durante lo días de octubre 2026. Eso significa que cada estudiante beneficiario deberá recibir la cantidad de 1,500 pesos en su tarjeta.

Algo importante a tomar en cuenta es que durante la primera quincena de octubre salen los resultados de la Beca de Transporte CDMX, donde el listado incluirá hasta 155 mil estudiantes de escuelas públicas que hayan hecho su registro con éxito.

¿Qué piden para entrar a la Beca para Transporte Universitario 2026 en CDMX?

Las personas que deseen inscribirse al programa a cargo de la SECTEI en CDMX deben cumplir con una serie de requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, que ofrecen las Instituciones de Educación Superior públicas de la CDMX o de algún plantel de una universidad nacional ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Contar con un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de las convocatorias expedido por su institución o universidad.

El aspirante deberá contar con identificación oficial vigente con fotografía. Credencial para votar con fotografía del INE o pasaporte.

Los participantes menores de edad al momento de su registro y que resulten beneficiarias, adicionalmente a los documentos que se solicitan deberán proporcionar copia de su credencial de la Institución Educativa y entregar copia de la identificación oficial vigente (INE o pasaporte) de la madre, el padre o persona tutora.

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de no ser visible en la identificación oficial.

Los interesados deben darse prisa y hacer el registro de la Beca Transporte CDMX por internet en la plataforma de servicios digitales, en el siguiente link: https://serviciosdigitales.cdmx.gob.mx/formulario/beca-a-universitarias-y-universitarios-para-transporte-y-mas-segundo-semestre-2026.

AO