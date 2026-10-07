¿Cuándo Inicia el Registro de la Beca Rita Cetina en Octubre 2026? Confirman Fechas en Asambleas

Se confirmaron las fechas de registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria en las asambleas informativas y para que te vayas preparando, acá te decimos cuándo inician las inscripciones en octubre de 2026.

Luego de que en septiembre se realizaron las incorporaciones de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Gertrudis Bocanegra, ahora toca el turno de que los estudiantes de nivel básico soliciten su apoyo económico.

Por ello, ya comenzaron las asambleas informativas en las escuelas públicas en diferentes partes del país, en las cuales se explica a los estudiantes y padres de familia el proceso para realizar la inscripción por internet en busca de que todos obtengan la beca.

¿Cuándo empieza el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Las inscripciones para los apoyos dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria iniciarán el próximo lunes 26 de octubre de 2026, por lo que los papás, mamás y tutores aún tienen tiempo para preparar los documentos que necesitan para hacer el trámite.

El registro de la Beca Rita Cetina se extenderá hasta el siguiente mes, ya que está programado para terminar el viernes 6 de noviembre, de acuerdo con las fechas que se confirmaron en las asambleas informativas.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Rita Cetina 2026?

El registro a los programas para estudiantes de primaria y secundaria se realizará por internet en la siguiente página web www.becaritacetina.gob.mx y para comenzar el proceso los papás, mamás o tutores deben iniciar sesión con su Llave MX o crear su cuenta.

Una vez que inicies sesión, podrás comenzar con el trámite y deberás tener a la mano los siguientes documentos digitalizados para poder completar la inscripción:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Para que la inscripción sea exitosa es importante asegurarse que la CURP del papá, mamá o tutor e hijo o hija esté certificada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), y en una nota previa te decimos cómo obtenerla.

La Beca Rita Cetina de secundaria otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, mientras que el programa de primaria ofrece 2,500 pesos anuales para la compra de los útiles y uniformes escolares.

PPP