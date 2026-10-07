Programas sociales

¿Cuándo Inicia el Registro de la Beca Rita Cetina en Octubre 2026? Confirman Fechas en Asambleas

Conoce las fechas del registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria para que no dejes pasar la oportunidad de incorporarte a los programas

Conoce Cuándo Empieza el Registro de la Beca Rita Cetina en Octubre 2026El registro de la Beca Rita Cetina 2026 es para estudiantes de primaria y secundaria. Foto: Julio León
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