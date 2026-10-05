Programas sociales

Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Octubre 2026: ¿Qué Letras Reciben Depósito por Día?

La CNBB anuncia las fechas de depósito del primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027; los pagos caerán en la Tarjeta Bienestar del padre, madre o tutor.

Mamá sostiene folleto de información de la Beca Rita Cetina.Arranca un nuevo Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria en octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
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