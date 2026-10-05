Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Octubre 2026: ¿Qué Letras Reciben Depósito por Día?

Buenas noticias para papás y alumnos de Secundaria, ya se anunció el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para octubre 2026. Así que si tu hijo es beneficiario, en N+ te decimos en qué fecha le corresponde cobrar su apoyo económico.

Si en tu familia hay más de un estudiante registrado a esta beca, no sólo recibirás 1,900 pesos sino 700 pesos por cada beneficiario extra. Por ejemplo, las familias con dos hijos en Secundaria cobrarán 2,600 pesos.

Ojo, porque este calendario sólo aplica para estudiantes de continuidad de Secundaria, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina Primaria cobraron en agosto el apoyo anual por 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Educación en México: las Becas No Han Frenado la Deserción Escolar

Calendario de Pagos Beca Rita Cetina para Octubre 2026

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México anunció cómo quedan las fechas de pago de la Beca Rita Cetina.

El depósito llegará a las cuentas del Bienestar de los beneficiarios, según la inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor.

Se trata del pago del primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, luego de que en julio y agosto no se depositó el apoyo debido al periodo vacacional. A continuación hallarás el detalle de las letras que cobran por cada una de las fechas.

Lunes 5 de octubre 2026 cobran letras A, B.

Martes 6 de octubre 2026 cobran letras C.

Miércoles 7 de octubre 2026 cobran letras D, E, F.

Jueves 8 de octubre 2026 cobra letra G.

Viernes 9 de octubre 2026 cobran letras H, I , J , K, L.

Lunes 12 de octubre 2026 cobra letra M.

Martes 13 de octubre 2026 cobran letras N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre 2026 cobra letra R.

Jueves 15 de octubre cobra letra S.

Viernes 16 de octubre 2026 cobran letras T, U , V, W, X, Y, Z.

¿Qué hacer si no recibí la Beca Rita Cetina, pero mi hijo sí está inscrito?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) resolvió una de las dudas recurrentes entre padres de familia. Cuando pasa la fecha de depósito y tu hijo no recibe el monto correspondiente de la Beca, debes verificar que la escuela sí lo haya registrado como 'inscrito' en el ciclo escolar 2026-2027.

De lo contrario, en el sistema de Becas Bienestar aparecerá que no está inscrito y por tanto el pago será suspendido.

Si es tu caso, debes esperar a que se abra un nuevo periodo de registro a la Beca Rita Cetina para Secundaria y solicitarla nuevamente. Recuerda verificar que la escuela lo reporte como inscrito en el sistema de Becas Bienestar.