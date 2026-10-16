Programas sociales

Nuevo Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años: Cuánto Dan, Requisitos y Módulos de Registro

Este nuevo programa Bienestar cuenta con convocatoria y registro abierto en octubre para mujeres y también hay algunas que tienen prioridad de entrada

Nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años cuánto dan requisitos y módulos de registro en octubre 2026U nuevo apoyo llega para mujeres de 18 a 64 años en el Edomex. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar Estado de México

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