Nuevo Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años: Cuánto Dan, Requisitos y Módulos de Registro

Recién se dio a conocer un nuevo apoyo para mujeres con Bienestar de 18 a 64 años de edad y debido a que en octubre 2026 hay registro, te compartimos qué tipo de ayudan dan, los requisitos o documentos que piden y el link para saber en dónde están ubicados todos los módulos de inscripción.
¿Cuánto da el nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años?
El nuevo programa se llama Clínica de Salud Bienestar Contigo y el tipo de apoyo que brinda son consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especia se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Las ayudas se le brindan a cada derechohabiente y hasta a tres personas cobeneficiarias.
De acuerdo con la convocatoria de registro 2026, este nuevo programa aplica para mujeres que cumplen con el rango de edad y que además viven en alguno de los 125 municipios del Edomex, pues corre a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.
Requisitos para solicitar el apoyo mujeres Bienestar de 18 a 64 años en octubre 2026
Para registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo, las aspirantes deben cumplir con la edad de 18 a 64 años, residir en el Estado de México y cumplir con las siguientes condiciones:
Presentar condición de pobreza.
Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.
Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.
Identificación oficial vigente.
CURP actualizada.
Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.
Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).
Módulos de registro al apoyo para mujeres de 18 a 64 años
Las inscripciones se hacen de forma presencial para eso te compartimos el link con la ubicación de todos los módulos a los que se puede acudir a hacer el registro al nuevo programa social. El horario de atención en cada Centro de Distribución (CEDIS) es de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.