Nuevo Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años: Cuánto Dan, Requisitos y Módulos de Registro

Recién se dio a conocer un nuevo apoyo para mujeres con Bienestar de 18 a 64 años de edad y debido a que en octubre 2026 hay registro, te compartimos qué tipo de ayudan dan, los requisitos o documentos que piden y el link para saber en dónde están ubicados todos los módulos de inscripción.

Por si esto no fuera poco, en una nota ya te contamos todos los programas de Bienestar que tienen registro durante la segunda quincena de octubre 2026. Además, para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar en el Estado de México, hay noticias respecto al pago de este mes y el calendario de depósitos por letras.

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¿Cuánto da el nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años?

El nuevo programa se llama Clínica de Salud Bienestar Contigo y el tipo de apoyo que brinda son consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especia se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Las ayudas se le brindan a cada derechohabiente y hasta a tres personas cobeneficiarias.

De acuerdo con la convocatoria de registro 2026, este nuevo programa aplica para mujeres que cumplen con el rango de edad y que además viven en alguno de los 125 municipios del Edomex, pues corre a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Requisitos para solicitar el apoyo mujeres Bienestar de 18 a 64 años en octubre 2026

Para registrarse a Clínica de Salud Bienestar Contigo, las aspirantes deben cumplir con la edad de 18 a 64 años, residir en el Estado de México y cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar condición de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).

Módulos de registro al apoyo para mujeres de 18 a 64 años

Las inscripciones se hacen de forma presencial para eso te compartimos el link con la ubicación de todos los módulos a los que se puede acudir a hacer el registro al nuevo programa social. El horario de atención en cada Centro de Distribución (CEDIS) es de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

AO