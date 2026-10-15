¿Cómo Saber Cuándo Depositan lo de Mujeres con Bienestar Octubre 2026? Así Checas Si Ya Pagaron

Miles de personas esperan con ansias la llegada del apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad en octubre 2026, por eso acá te decimos cómo puedes saber cuándo te depositan el pago de 2,500 pesos en tu tarjeta, pues la dispersión está por empezar en el Estado de México.

El pago Mujeres con Bienestar de octubre 2026 corresponde al quinto del año, por eso en una nota ya te mostramos el posible calendario de depósitos por letra, pues la dispersión se realiza por orden alfabético a las miles de beneficiarias que viven en el Edomex.

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¿Cómo saber cuándo cae el pago de Mujeres con Bienestar octubre 2026?

La mejor forma de saber si ya te pagaron el apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026 es a través de la consulta de saldo Mujeres con Bienestar. En la actualidad existen hasta cinco formas de checar si ya tienes tu dinero en la tarjeta:

Desde tu navegador en la siguiente dirección: https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. (Primero, deberás crear tu usuario y registrar tu tarjeta). Por WhatsApp enviando la palabra "Saldo" al número 55 9337 2498. En cajeros automáticos de cualquier banco, aunque te cobran una comisión. En la App de Mujeres con Bienestar. Debes ingresar con tu correo y contraseña que usaste en tu solicitud.

La última opción para consultar todo lo relacionado con tu estatus de pago de Mujeres con Bienestar es con los nuevos números de teléfono, así vas a poder solicitar información de tu apoyo en caso de que ya haya pasado la fecha y no hayas recibido el depósito de 2,500 pesos.

¿Cuándo depositan lo de Mujeres con Bienestar?

Hasta el momento aún no se dan a conocer las fechas oficiales del quinto pago del año. Lo único seguro es que el apoyo le llegará a las mujeres de 18 a 59 años durante la segunda quincena del mes, es decir, entre el 15 y el 31 de octubre próximo. Será el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, el encargado de anunciar los días de depósito.

Recuerda que así como muchas van a recibir su pago, otras ya no van a cobra el apoyo de Mujeres con Bienestar en octubre 2026. Lo motivos pueden ser varios, pero el más común es porque ya se cumplió con el tiempo máximo de estancia en el programa social del Edomex, que va de uno a dos años, según lo que te hayan comentado al momento de recibir tu tarjeta.

AO