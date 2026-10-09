¿Saliste de Mujeres con Bienestar 2026? Cuándo Anuncian Calendario de Registro a Apoyo de $3,100

Se acerca el quinto pago de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad en 2026, pero poco a poco la Secretaría de Bienestar del Estado de México se encarga de dar de baja a las beneficiarias que ya no cumplen con los requisitos o que simplemente concluyeron su etapa dentro del programa, por eso acá te contamos cuándo sale el calendario de registro para solicitar el apoyo de 3,100 pesos, que se entrega en todo México a miles de personas.

Este mes hay mucha actividades en cuanto a programas sociales, por eso en una nota ya te contamos qué apoyos Bienestar abren registro y módulos y cuáles dan pago a sus beneficiarios en octubre 2026.

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¿Quiénes dejan de recibir el apoyo Mujeres con Bienestar 18 a 59 años en 2026?

Las beneficiarias que ya no van a recibir el próximo depósito de Mujeres con Bienestar en octubre 2026 son miles. Esto se debe a que en las reglas de operación se especifican que por los siguientes motivos se puede otorgar una baja definitiva:

Quien proporcione información socioeconómica falsa para su incorporación al Programa.

Cambie de domicilio fuera del Estado de México.

Renuncie de manera voluntaria.

Por fallecimiento.

Por transferir, vender, prestar, permutar, modificar, alterar o falsificar el medio de entrega.

Realice actos de proselitismo con los apoyos del Programa en favor de una persona postulante a un cargo de elección popular, a través de un partido político, coalición o de manera independiente.

Cuando se identifique que es beneficiaria de otro Programa de Desarrollo Social ya sea Federal, Estatal o Municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario.

Cuando la persona beneficiaria no acuda a las convocatorias sin causa justificada.

Mal uso del medio de entrega.

No utilizar los accesos a los aplicativos del programa de manera personal e intransferible.

Beneficiarias que rebasen la edad máxima para recibir el apoyo (60 años).

Beneficiarias que viven en zonas rurales y ya cumplieron dos años dentro del programa, y por ende cobraron un total de 12 depósitos.

Mujeres que viven en zonas urbanas,

¿Cuándo sale el calendario de registro de la Pensión Mujeres con Bienestar?

Las personas que hayan dejado de formar parte del programa estatal en el Estado de México y ya cuenten con al menos 60 años de edad, deben registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Este apoyo se otorga a nivel nacional y se espera que durante el mes de octubre 2026 se lance la nueva convocatoria y el calendario de inscripción. Estos son los documentos que deben preparar las personas interesadas:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Es importante señalar que hasta el momento, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, no ha anunciado las fechas exactas en las que se realizará este registro, por lo que se pide a los interesados estar pendiente de dicha información.

AO