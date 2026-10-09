Programas sociales

¿Saliste de Mujeres con Bienestar 2026? Cuándo Anuncian Calendario de Registro a Apoyo de $3,100

Quienes ya no cobran el apoyo para mujeres de 18 a 59 años en el Edomex, algunas pueden hacer su registro en 2026 para recibir la ayuda universal de 3,100 pesos

Saliste de Mujeres con Bienestar 2026 cuando anuncian calendario de registro para apoyo de 3,100 pesosEl programa de Mujeres con Bienestar tiene muchas bajas en 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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¿Saliste de Mujeres con Bienestar 2026? Cuándo Sale Calendario de Registro y Convocatoria para Apoyo de $3,100 | N+