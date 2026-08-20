Nuevo Número de Consulta: Así Checas Estatus de Pago Mujeres con Bienestar 2026
La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer las tres nuevas formas en que puedes consultar el estatus de tu pago Mujeres con Bienestar en agosto 2026
La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer las tres nuevas formas en que puedes consultar el estatus de tu pago Mujeres con Bienestar en agosto 2026
Desde este miércoles 19 de agosto empezó a caer el cuarto pago de Mujeres con Bienestar 2026 para personas de 18 a 59 años de edad y si ya accediste a tu cuenta y aún no ves reflejado tu depósito en la tarjeta, acá te decimos cómo checar tu estatus de depósito, pues la Secretaría de Bienestar del Edomex dio a conocer los nuevos números de teléfono a lo que pueden llamar las beneficiarias. para que sepan cuándo reciben su apoyo económico de 2,500 pesos.
Días después de que las autoridades aclararan todo respecto al supuesto nuevo registro de Mujeres con Bienestar, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre julio-agosto 2026, por eso en una nota ya te dijimos qué personas no van a cobrar su apoyo
Si aún no recibe tu pago de Mujeres con Bienestar en agosto 2026, recuerda que la cuarta dispersión del año se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias:
19 de agosto: Letras A, B, C.
20 de agosto: Letras D, E, F, G.
21 de agosto: H, I, J, K, L, M.
24 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R.
25 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Si la fecha de tu depósito ya pasó y no recibiste nada en tu tarjeta Mujeres con Bienestar, Juan Carlos González mencionó que para checar tu estatus de pago, las beneficiarias pueden hacer la consulta marcando a algunos de los nuevos números telefónicos: 55 9506 5519 o 7229409190.
También se puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx, esto para disipar todas las dudas con respecto al pago del bimestre julio-agosto 2026.
AO