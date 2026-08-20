Programas sociales

Nuevo Número de Consulta: Así Checas Estatus de Pago Mujeres con Bienestar 2026

La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer las tres nuevas formas en que puedes consultar el estatus de tu pago Mujeres con Bienestar en agosto 2026

Cómo checar estatus de pago en tarjeta Mujeres con Bienestar 2026 nuevos números para consultar en EdomexEl cuarto pago de 2,500 pesos se deposita a la tarjeta Mujeres con Bienestar 2026 de cada beneficiaria. Foto: Gobierno Edomex
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