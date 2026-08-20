Nuevo Número de Consulta: Así Checas Estatus de Pago Mujeres con Bienestar 2026

Desde este miércoles 19 de agosto empezó a caer el cuarto pago de Mujeres con Bienestar 2026 para personas de 18 a 59 años de edad y si ya accediste a tu cuenta y aún no ves reflejado tu depósito en la tarjeta, acá te decimos cómo checar tu estatus de depósito, pues la Secretaría de Bienestar del Edomex dio a conocer los nuevos números de teléfono a lo que pueden llamar las beneficiarias. para que sepan cuándo reciben su apoyo económico de 2,500 pesos.

Días después de que las autoridades aclararan todo respecto al supuesto nuevo registro de Mujeres con Bienestar, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre julio-agosto 2026, por eso en una nota ya te dijimos qué personas no van a cobrar su apoyo