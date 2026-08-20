Astronomía

Este Día la Luna Estará en Conjunción con Antares, la Estrella Más Brillante de Escorpión

Antares, una de las estrellas más famosas y la más brillante de la constelación de Escorpión, tendrá una conjunción con la Luna; te decimos cuándo ver este fenómeno

Luna gibosaLa Luna estará en conjunción con Antares. Foto: Reuters

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