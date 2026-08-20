Astronomía Este Día la Luna Estará en Conjunción con Antares, la Estrella Más Brillante de Escorpión Antares, una de las estrellas más famosas y la más brillante de la constelación de Escorpión, tendrá una conjunción con la Luna; te decimos cuándo ver este fenómeno La Luna estará en conjunción con Antares. Foto: Reuters Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 19 ago 2026 | 21:19 CST Actualizado 19 ago 2026 | 21:19 CST

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Se acerca un evento astronómico que emocionará por igual a los aficionados avanzados y a aquellos que están buscando un buen pretexto para enamorarse de la astronomía. Próximamente, la Luna estará en conjunción con la estrella Antares. Te explicamos cuándo será el fenómeno y por qué es tan especial la principal estrella de Escorpión.

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Uno de los fenómenos más útiles y sencillos para aprender astronomía son las conjunciones. Durante estos eventos, dos o más cuerpos celestes se alinean en el cielo, pese a estar separados por millones o miles de millones de kilómetros.

Una conjunción astronómica suele ser la oportunidad perfecta para aprender a identificar a un objeto con el que no estamos familiarizados, aprovechando la cercanía temporal con otro que sí conocemos. Las alineaciones de la Luna con las Pléyades suelen ser la lección inicial por antonomasia a la que acuden los aficionados que quieren aprender a identificar a las Siete Hermanas.

Ahora la Luna habrá de alinearse con otro cuerpo protagonista del cielo. Se trata de la estrella Antares, el punto rojo que corona la constelación de Escorpión. Esta estrella se ubica entre las más grandes que podemos ver a simple vista en el cielo.

Ubicada a 550 años luz, Antares es una gigante roja. Aunque su tamaño exacto es un misterio, se calcula que, de colocarse en el centro del sistema solar, su diámetro ocuparía la órbita de Júpiter. Además de ser la estrella más brillante de Escorpión, también es la decimosexta estrella más brillante del cielo.

Antares, al centro de la constelación de Escorpión, como un punto blanco. Foto: WISE | NASA

En estos días, la Luna se encuentra en la fase gibosa creciente, lo cual hará aún más fácil apreciar el fenómeno. El jueves 20 de agosto, la Luna estará a la izquierda de Antares, en plena conjunción.

La estrella se verá como un intenso punto rojo cerca del lado oculto del satélite. El mejor momento para ver este acercamiento será poco después de las 8 de la noche.

En cambio, la conjunción habrá de repetirse el día viernes 21 de agosto, aunque ocurrirá en sentido contrario. Esa noche, Antares estará del lado derecho del satélite, un poco más lejos, pero perfectamente alineada.

La Luna mostrará completamente iluminado el Mar de la Tranquilidad, que en México identificamos con la cabeza del conejo que estampa al satélite. Hacia el este de la Luna podremos ver el Mar de la Fecundidad, que solemos identificar con las orejas del Conejo. Hacia el noreste estará el Mar de las Crisis.