Astronomía

Ovnis en la Luna: Científicos Afirman Haber Detectado Movimientos Inexplicables

Un nuevo estudio afirma haber detectado un presunto ovni en la superficie de la Luna; te explicamos los datos detrás del polémico artículo

La Luna sobre CDMXCientíficos afirman haber detectado ovnis en la Luna. Foto: Reuters

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